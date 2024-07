Urlaub auf dem Campingplatz: Wer DAS macht, muss hohe Strafen abdrücken

Der Sommer steht vor der Tür und viele Menschen waren, sind und fahren noch in den wohlverdienten Urlaub. Vor allem angesichts der hohen Flug- und Hotelpreise wird der Urlaub auf dem Campingplatz dabei immer beliebter. Hier ist man selbst bestimmt, kann an traumhaften Plätzen in der Natur parken und fahren, wohin man will.

Allerdings ist das Fahren mit dem Wohnmobil nicht dasselbe wie mit dem Auto auf der Autobahn. Camping-Gespanne sind oft sehr lang, haben ein anderes Kurvenverhalten und einen anderen Bremsweg. Und es gibt noch ein weiteres Risiko, dessen sich nicht jeder Camper bewusst ist. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtete über die mögliche Gefahrensituation.

Urlaub auf dem Campingplatz: Fahrlässiges Verhalten von Urlaubern

Ein Campingfreund hat sich kürzlich auf Facebook besorgt zu Wort gemeldet. Er schilderte seine Beobachtungen auf der Autobahn, die ihn sehr beunruhigten: Viele Wohnmobilgespanne auf deutschen Autobahnen seien ohne Zusatzspiegel unterwegs! In seinem Beitrag warnt er andere Camper eindringlich davor und weist darauf hin, dass dies streng verboten sei. Eine Faustregel besage: Nur wenn das Zugfahrzeug genauso breit ist wie der Anhänger, sind Zusatzspiegel nicht erforderlich.

+++ Urlaub in Italien: Plage am Strand breitet sich aus – Touristen müssen genau hinschauen +++

Wie „MOIN.DE“ schreibt, ist seine Warnung mehr als berechtigt. Laut Straßenverkehrsordnung ist der Zusatzspiegel gesetzlich vorgeschrieben, da die meisten Wohnwagen breiter sind als das Zugfahrzeug. Dabei ist das Bußgeld vergleichsweise gering. Nur 15 Euro muss derjenige zahlen, der gegen die Vorschrift verstößt.

Viel wichtiger als das Bußgeld ist jedoch das Sicherheitsrisiko, das die Menschen dabei eingehen. Das Fahren ohne Zusatzspiegel erhöht das Unfallrisiko erheblich und gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das der anderen Verkehrsteilnehmer.

Das könnte dich auch interessieren:

Wer seinen Urlaub auf dem Campingplatz plant, sollte sich vorher über das richtige Fahren mit solchen Wohnmobilgespannen informieren. Der Hinweis auf Facebook hat allerdings eine kleine Diskussion unter Campingfreunden ausgelöst. Mehr dazu hier.