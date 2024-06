Urlaub auf dem Campingplatz: Diese bösen Fehler müssen Touristen jetzt unbedingt vermeiden

Wer sich gegen das Reisen per Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff entscheidet, und stattdessen lieber Urlaub auf dem Campingplatz macht, der sollte DIESE Punkte unbedingt berücksichtigen. Nicht selten kommt es nämlich vor, dass Touristen sich kurzerhand für eine Reise mit dem Wohnmobil entscheiden, ohne die Folgen richtig abschätzen zu können.

So vermeidest du ganz einfach Fehler, damit dein naturbelassener Urlaub ein voller Erfolg wird.

Urlaub auf dem Campingplatz: Sicherheit geht stets vor

Vom Vogelgezwitscher geweckt werden, auf engstem Raum gemeinsam kochen und nach Wunsch jeden Tag an einem anderen Ort aufwachen. So ein Urlaub auf dem Campingplatz erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und kann ganz individuell gestaltet werden. Ob mit eigens aufgebautem Vordach, eigenen Fahrrädern auf dem Anhänger oder ganz klassisch nur dem Nötigsten mit an Bord – da ist so ziemlich für jeden etwas dabei. Wer allerdings noch nicht allzu oft mit einem eigenen Wohnmobil unterwegs war, der sollte aufpassen, dass er diese Fehler vermeidet.

+++ Urlaub an der Ostsee: Besucher machen ekligen Strand-Fund – „15 Zentimeter und wabbelig“ +++

Ein verändertes Fahrgefühl, eine eingeschränkte Sicht nach hinten und Hindernisse beim Einparken. Für routinierte Wohnmobil-Fahrer kein Problem. Unerfahrene Reisende, die sich für einen Urlaub auf dem Campingplatz entscheiden, sollten jedoch vorsichtig sein. „Aufgrund ihrer Größe sind Wohnmobile in der Regel anfälliger für Seitenwind“, heißt es in einem Beitrag von „CHIP.de“. Zudem sollten Fahrer einen längeren Bremsweg und mehr Zeit für einen Überholvorgang einplanen. Wer sich beim Einparken unsicher fühlt, sollte nicht zögern, eine zweite Person zu Hilfe zu rufen.

Weitere Themen:

Grundsätzlich gilt, wer seinen Urlaub auf dem Campingplatz verbringt und eigenständig mit dem Wohnmobil anreist, der sollte genügend Zeit einplanen, um sich ganz ohne Stress an das neue Fahrgefühl zu gewöhnen. Das erhöht nicht nur die Sicherheit für alle anderen Verkehrsteilnehmer, sondern auch die eigene.