Urlaub auf dem Campingplatz: Gemeine Abzocke! Auf diesen Trick solltest du nicht reinfallen

Der Urlaub auf dem Campingplatz ist besonders für erfahrene Camper zu jeder Jahreszeit möglich. Ein Camper oder Wohnwagen bietet seinen Besitzern jede Menge Freiheit – sei es, dass man innerhalb kurzer Zeit den Urlaubsort ändern oder dort auf verschiedene Arten nächtigen kann. Schließlich hat man sein Zelt oder Wohnwagen eben immer dabei.

Doch wer in der nächsten Zeit in den Urlaub auf dem Campingplatz fahren möchte, sollte eine Sache auf jeden Fall vorher kontrollieren – sonst kann es teuer werden, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet.

Urlaub auf dem Campingplatz: Abzock-Masche in Umlauf

Alles eingepackt, gesichert und das Ziel ausgesucht? Dann kann die Fahrt zum Urlaub auf dem Campingplatz los gehen. Vorher solltest du allerdings deine Reifen kontrollieren – denn ein neues Gesetz im Straßenverkehr ab Oktober 2024 betrifft auch Camper und Wohnwagen.

So müssen Wagen, die auch unter winterlichen Bedingungen fahren, entweder mit Winter- oder Ganzjahresreifen mit dem sogenannten „Alpine“-Symbol aufgezogen haben. Das Schneeflockensymbol am Reifen zeigt, ob du die richtigen Reifen an deinem Wohnmobil oder Camper hast. Solltest du diese noch benötigen, wimmelt es im Internet vor Angeboten, wie „MOIN.de“ berichtet. Doch so viele Angebote es auch gibt, so viele Betrüger sind auch unterwegs, wie ein Camper in einer Facebook-Gruppe zum Thema warnt.

Viele Verkäufer bieten auf entsprechenden Plattformen Reifen mit der „M+S“-Kennung (steht für Matsch und Schnee) an und geben diese als rechtmäßige Reifen an. Darauf solltest du allerdings nicht hereinfallen!

Urlaub auf dem Campingplatz kann unnötig teuer werden

Im schlimmsten Fall gibst du so nämlich doppelt unnötig Geld aus. Zum einen für die neuen Reifen, die laut Facebook-Nutzer auch nicht gerade günstig angeboten werden und zum anderen für ein eventuelles Bußgeld.

