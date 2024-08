Urlaub auf dem Campingplatz: Mann schraubt am Wohnmobil – und bringt Urlauber zur Weißglut

Ein Urlaub auf dem Campingplatz ist für viele eine willkommene Abwechslung zu Städtetrips mit vollgestopften Straßen oder einem teuren Ferienhaus, das man eh nur für die Übernachtung nutzt. Und zudem ist man als Camper mit dem eigenen Mobil quasi wie mit einem Eigenheim unterwegs. Und egal, wo man anhält, fühlt man sich gleich wie zu Hause.

Während man das Eigenheim gerne mal umdekoriert oder das Auto tuned, so fuhrwerken manche Camper auch liebend gerne an ihren Wohnmobilen herum. Genau wie bei der Dekoration unterliegt aber natürlich auch die Ausstattung je nach Urlauber unterschiedlichen Geschmäckern.

Aber was dieser Urlauber seinem Camper angetan hat, können viele nicht fassen! Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, traf er eine arg umstrittene Entscheidung beim Umbau seines Gefährts.

Urlaub: Camper baut Mobil um – und schockt alle

Wer öfter mit dem Wohnmobil auf Campingplätzen übernachtet und dabei auch mal ein paar Wochen unterwegs ist, der wird auch anspruchsvoller, was die Ausstattung im Camper angeht. Neben einer praktischen Küche und einem bequemen Bett gehören sanitäre Anlagen wie ein eigenes WC und eine Dusche für viele Urlauber bereits zum Standard.

Denn wer will schon auf die öffentlichen Sanitäranlagen am Platz gehen, wenn man seine eigene haben kann? Was dieser Urlauber jedoch damit anstellt, können viele überhaupt nicht nachvollziehen.

Urlaub auf dem Campingplatz: Lieber Stauraum als Duschen

Mit einem Facebook-Beitrag sorgt die Frau des Campers für Aufruhr, wie „MOIN“ berichtet. „Mein Mann hat mir diesen Wunsch erfüllt und ich bin ihm sehr dankbar“, präsentiert sie das Ergebnis des Umbaus. Die anderen Nutzer können es kaum glauben: Für mehr Stauraum hat ihr Mann die Dusche herausgerissen! Einfach unfassbar.

