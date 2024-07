Urlaub auf dem Campingplatz: Geheimnisvoller Aufkleber sorgt für Angst

Ungutes Gefühl beim Urlaub auf dem Campingplatz! Wenn Camper ihr Wohnmobil auf einem öffentlichen Parkplatz abstellen, können sich schlimme Szenen abspielen. Das Wohnmobil kann sogar gestohlen werden.

Und auch Urlauber kriegen es mit der Angst zu tun – vor allem, als ein Mann einen geheimnisvollen Aufkleber an seinem Wohnmobil vorfand. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.de. Er suchte sofort den Rat anderer Camping-Enthusiasten, teilte seine Ängste mit ihnen bezüglich des Urlaubs auf dem Campingplatz.

Urlaub auf dem Campingplatz: Aufkleber sorgt für Angst

Der Camping-Liebhaber stellte sein Fahrzeug auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in einem Wohngebiet ab, den er zuvor anmietete. Kürzlich aber entdeckte er einen grünen Aufkleber in Form eines Punktes am rechten Spiegel seines Wohnmobils. Und genau dieser Punkt sorgt jetzt für Rätsel. Viele fragen sich, was der Punkt bedeuten könnte. Lauert hier womöglich sogar Gefahr?

Besorgt fragt er laut MOIN.de andere Camper auf Facebook: „Ist das Fahrzeug möglicherweise für einen Diebstahl markiert? Hat jemand schon Ähnliches erlebt?“ Dazu teilte er ein Bild des mysteriösen Aufklebers. In einem Kommentar heißt es sofort: „Ich hänge mich mal dran. Keine Ahnung, wer sie angebracht hat und was es bedeutet.“

Ein anderer Mann rät dem besorgten Camper: „Vielleicht solltet ihr die örtliche Polizei fragen?“ Wiederum eine andere Person fand: „Das ist seltsam. Ich bin gespannt auf eine Erklärung.“ Was sich genau hinter dem Symbol verbirgt, kannst du hier auf MOIN.de nachlesen.