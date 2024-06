Urlaub auf dem Campingplatz in Italien: Hochwasser kesselte Urlauber ein – es gab kein Entkommen

Die Hochwasserlage im Süden Deutschlands hat uns in den vergangenen Tagen ganz schön in Atem gehalten. Neben den Vermissten-Zahlen sollte auch die Zahl der Toten immer weiter steigen. Alle aktuellen Entwicklungen zum Thema konntest du in unserem Hochwasser-Newsblog verfolgen >>>.

Doch auch über die Grenzen Deutschlands hinaus waren die Folgen der Unwetter deutlich zu spüren. Hochwasser-Katastrophen und massive Schäden hatte die brisante Wetter-Lage so etwa im Norden Italiens ausgelöst. Am Dienstagnachmittag (4. Juni) hatte das Unwetter hier seinen Höhepunkt erreicht. 30 Menschen mussten zeitweise sogar um ihr Leben bangen, darunter auch einige Urlauber.

Urlaub auf dem Campingplatz: Italien-Touris gefangen!

Eine Ortschaft hatte es nämlich ziemlich übel erwischt. Nach einem Erdrutsch mussten fünfhundert Einwohner in Vobarno evakuiert werden. Einige Anwohner und auch Urlauber hatten sich aber scheinbar nicht rechtzeitig vor dem Unwetter retten können. Darunter Familien sowie Touristen, die auf einem Campingplatz in Italien ein paar entspannte Tage erleben wollten.

Etwa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, um die Menschen aus ihrer Notlage zu befreien. Auch Spezialisten der Special Operations Group (G.O.S.) waren im Gebiet mit Erdbewegungsfahrzeugen unterwegs, um die Zufahrtsstraßen im Erdrutsch-Gebiet zu räumen. Auch in der Gemeinde Salò blieb ein Erdrutsch nach den Unwettern nicht aus.

Einsätze bis spät in die Nacht

Bis spät in die Nacht waren die Rettungskräfte im Einsatz, um die gefangenen Menschen aus ihrer misslichen Lage zu befreien und das Gebiet wieder für den Verkehr frei zu räumen.

Noch in der Nacht zu Mittwoch (5. Juni) konnte der Einsatz allerdings erfolgreich beendet werden. Wie es aktuell um die betroffenen Gemeinden in Italien steht, ist nicht bekannt. Ihren Urlaub auf dem Campingplatz werden die betroffenen Touristen aber ganz sicher so schnell nicht vergessen.