Urlaub auf dem Campingplatz: Sittenverfall! Gäste benehmen sich schamlos – „Konsequenzen ziehen“

Während der Coronazeit, als zahlreiche Reisen kurzerhand gestrichen wurden, erlebte der Urlaub auf dem Campingplatz einen regelrechten Boom. Viele Touristen, die sich in dieser Zeit einen Campingwagen zulegten, sind damit auch nach wie vor gut und gerne unterwegs.

Vor allem an Ost- und Nordsee lassen sich damit entspannte Urlaube verbringen, wenn es nach den Camping-Fans geht. Doch eine Sache stößt vielen jetzt übel auf, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtete. Es geht um ihre Mit-Camper.

Urlaub auf dem Campingplatz: Widerliche Entdeckung!

Vollblut-Camper tauschen sich gerne über die neusten Trends und Themen rund um den Urlaub auf dem Campingplatz auf Social Media aus. Dieser Tage erregte bei Facebook aber ein Beitrag aufsehen, der so rein gar nichts Positives an sich hatte. Im Gegenteil! Ein Camping-Urlauber machte hier seinem Ärger Luft.

Im Mittelpunkt seines Frustes: Eine eklige Entdeckung – genauer gesagt die Hinterlassenschaften eines Hundes. Denn mitten auf dem Hauptweg hatte hier ein Vierbeiner sein Geschäft verrichtet. „Ich liebe Hunde, hätte selber gerne einen. Beim Camping sind sie herzlich willkommen. Aber warum macht man sowas? Mitten auf dem Hauptweg eine derartige Wurst hinterlassen?“, machte er auf seinen schockierenden Fund aufmerksam. Dazu teilte er ein Foto der widerlichen Entdeckung, das „MOIN.DE“ vorliegt.

Camping-Urlauber sind entsetzt

Vielen dürfte bei diesem Anblick schier die Worte fehlen. So aber nicht einigen weiteren Camping-Enthusiasten, die das Foto direkt vor Wut schäumen ließ. „Leider sieht man sowas immer wieder und dann wundern sich viele, warum auf vielen Plätzen Hunde verboten sind“, so etwa eine Reaktion in der Kommentarspalte. Auch andere mussten schon leidvolle Erfahrungen mit beratungsresistenten Mit-Campern machen.

Es gibt aber auch einen Camping-Urlauber, der den Beitrag des wütenden Touristen regelrecht begrüßt.