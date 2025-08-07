Urlaub auf dem Campingplatz oder im Hotel? Hier urlauben die wahren Umweltsünder

Sommerzeit ist Urlaubszeit – in diesem Punkt sind sich viele Touris einig. Die Vorstellungen von der perfekten Reise gehen hingegen oftmals auseinander. Während einige sich für einen Aufenthalt in einem Hotel entscheiden, zieht es andere auf den Campingplatz.

Egal, für welche Variante du dich entscheidest – jeder Urlaub hat Auswirkungen auf die Umwelt. Eine Studie des Bundesverbands der Campingwirtschaft (BVCD) zeigt allerdings: Camping ist oft umweltfreundlicher als Übernachtungen im Hotel. Wer mit dem Zelt reist, hinterlässt einen deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck als klassische Hotelgäste. Die Klimabilanz hängt jedoch auch stark von anderen Faktoren ab – beispielsweise der Anreise.

Urlaub auf dem Campingplatz oder im Hotel?

Wer mit dem Zug reist, reduziert laut „Moin.de“ den CO₂-Ausstoß. Camper können Zug und Zelt kombinieren und Emissionen minimieren. Das Wohnmobil verursacht mehr CO₂ als ein Auto, bleibt aber klimafreundlicher als die Kombination Auto + Hotel.

Urlaube im Hotel bedeuten hohen Ressourcenverbrauch. Heizung, Strom und Wasserbedarf übersteigen die Werte von Campern bei Weitem. Camping spart bis zu 73 Prozent Wasser und reduziert fossile Ressourcen um 64 Prozent. Mit Gaskochern und Solarpanels bewältigen Camper ihren Aufenthalt oft ressourcenschonend. Hotels bieten zwar Komfort, haben jedoch einen hohen ökologischen Preis.

Das solltest du bei deiner Entscheidung beachten

Ein weiterer Vorteil des Campings ist die geringere Flächenversiegelung. Campingplätze integrieren sich oft besser in die Natur. Hotels und Resorts benötigen große Flächen und zerstören Lebensräume dauerhaft.

Das bedeutet allerdings nicht, dass all diejenigen, die im Hotel Urlaub machen, größere Umweltsünder sind. Es könnten genauso gut Camper sein! Es hängt von dem Verhalten der Menschen ab. Was du bei deinem Urlaub beachten solltest, liest du bei „Moin.de“.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.