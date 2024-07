Urlaub auf dem Campingplatz: Grausamer Fund im Motorraum! Das versaut alles

Vor einer Reise mit dem Auto oder dem Camper solltest du dein Fahrzeug stets genauestens durchchecken. Ist der Reifendruck ausreichend? Funktionieren die Bremsen? Sind die Scheibenwischer funktionsfähig und geht das Licht? Das ist zwar bei jeder Fahrt wichtig, doch besonders im Urlaub wäre eine Panne oder gar ein Unfall dramatisch und ärgerlich.

Damit du am Ende auch vom Campingplatz wieder herunterkommst, solltest du aber auch mal dringend in den Motorraum von deinem Wagen schauen. Sonst könntest du nach deinem Urlaub noch eine üble Entdeckung darin machen, so wie es einer Camperin zuletzt passiert ist. Unser Partnerportal „MOIN“ erzählt die ganze Geschichte.

Urlaub auf dem Campingplatz: Böse Überraschung im Motorraum

Bei einem Blick in den Motorraum sollte schnell auffallen, ob zum Beispiel der Ölstand zu niedrig für eine Weiterfahrt ist oder noch genug Kühlwasser im Tank steht. Doch kann sich unter der Haube auch die ein oder andere üble Überraschung verstecken, wie eine Camperin zuletzt feststellen musste.

Die arme Frau hatte nämlich mit Marderproblemen zu kämpfen. „So ein putziges Tierchen hat sein Unwesen im Motorraum meines Ducato Campers getrieben“, berichtete sie in einer Facebook-Gruppe. Zwar sei der Schaden bereits behoben und sogar „geköpfte Ratten entfernt“ worden, allerdings ist das noch nicht alles.

Urlaub auf dem Campingplatz: Was kann man gegen Marder tun?

Die Camperin hat nämlich noch mit den Folgen des Befalls zu kämpfen. „Leider bleibt ein bestialischer Gestank, den auch die Werkstatt nicht identifizieren konnte“, verzweifelt die Reisende. Was es damit wohl auf sich hat? „MOIN“ hat beim ADAC nachgefragt und folgende Antwort erhalten.

Der Automobilklub empfiehlt nach einem Marderbefall eine „fachgerechte“ Motorwäsche. Die soll die Duftspuren der Tiere neutralisieren, die nicht nur unangenehm riechen, sondern auch andere Artgenossen anlocken können, die dann wiederum Kabel anknabbern könnten. Was man noch gegen ungewollten Marderbesuch im Motorraum tun kann, erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN“.