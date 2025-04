Urlaub auf dem Campingplatz: Preis-Schock für Camper – sie haben keine Wahl

Die Urlaubs- und Ferienzeit hat gerade erst so richtig begonnen. Besonders beliebt – neben Fernreisen mit dem Flugzeug – sind auch Trips mit dem Auto oder Campingwagen. Vor allem für Naturliebhaber eine tolle und relativ preisgünstige Alternative. Großer Vorteil hierbei: Urlauber sind super-flexibel und sehen viel von der Natur.

Doch ganz so günstige ist der Spaß offenbar nicht mehr. Das berichtet nun unser Partnerportal MOIN.de. Doch was hat es mit diesem Preis-Schock auf sich? Offenbar liegt das an einem neuen Camping-Gesetz, das bei den Campern jetzt für reichlich Aufsehen sorgt!

Camping-Urlaub wird teurer – warum?

Während zuletzt der Freiluft-Urlaub mit dem Wohnwagen und Wohnmobil unbeschwert war, vermiest eine neue Änderung soeben einigen Campern die Freude daran, in die Natur zu düsen. Wie „MOIN.de“ herausgefunden hat, soll dieses neue Gesetz bereits ab dem 19. Juni 2025 in Kraft treten. Wer seinen Urlaub jetzt schon geplant hat, dürfte davon ziemlich überrumpelt sein.

++ Urlaub an der Nordsee: Heftige Szenen am Strand – der Hintergrund ist ernst ++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch um was geht es da konkret? Tatsächlich vorwiegend um alle Camper, die im eigenen Wohnmobil gerne mal den Chefkoch heraushängen lassen. Ab dem 19. Juni wird nämlich eine Gasprüfung gesetzlich vorgeschrieben, die alle zwei Jahre stattfinden muss. Und wen genau betrifft das jetzt alles?

Mehr Themen:

Besonders betroffen sind davon alle Wohnwagen und Wohnmobile, in denen eine Flüssiggasanlage verbaut ist. Damit sind vor allem Geräte gemeint, die mit Gas betrieben werden. Dazu zählen unter anderem Herd, Kühlschrank oder die Heizung. Auch neue Camper sowie Fahrzeuge, die lange nicht benutzt wurden, sind von dem Gesetz betroffen. Wird das Gesetz ignoriert, kann es schnell teuer werden.

Wie teuer und alle weiteren Informationen zu der neuen Regelung kannst du im Artikel auf MOIN.de nachlesen.