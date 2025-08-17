Hitze-Hölle im Wohnmobil – Camping-Urlauberin ergreift irre Maßnahme

Die Fahrt in den Urlaub könnte so schön sein, wären da nicht Stau und, mit Blick auf die aktuelle Wetterlage in Deutschland, die Hitze. Wenn draußen Tropenwetter herrscht, können Auto, Wohnmobil und Co. im Inneren schnell mal zur Sauna werden.

Während manch einer die Scheibenabdeckung für Autos zweckentfremdet und damit von innen zumindest die Frontscheibe abhängt, werden wiederum andere selbst kreativ. Doch was sich eine Camping-Urlauberin für ihr Wohnmobil jetzt laut unserem Partnerportal „MOIN.DE“ einfallen lassen hat, bringt andere zum Staunen.

Camping-Urlauberin wird kreativ

Professionelle Lösungen, wie man die Hitze aus den Fahrzeugen hält, scheint es noch nicht zu geben. Doch eine leidenschaftliche Camping-Urlauberin macht sich nichts draus und hat sich selbst eine Lösung überlegt.

Wie sie laut „MOIN.DE“ in einer Facebookgruppe offenbart, hat sie ihren Vormittag kreativ und sinnvoll genutzt, um sich gegen die Tropenhitze im Wohnmobil zu wappnen. Was dabei herauskam, hat sie anderen Camping-Fans präsentiert. Zu sehen ist ein DIY-Fensterschutz bestehend aus Heizkörper-Reflexionsfolie, Gewebeklebeband und Saugnäpfen mit Gewinde.

Wohnmobil-Fans dennoch ratlos

Die Bilder im Netz sprechen für sich. Auch wenn der Fensterschutz fürs Wohnmobil selbst gebastelt wurde, kann er sich laut anderen Camping-Urlaubern mehr als sehen lassen. Doch so ganz verstanden haben sie scheinbar noch nicht, wie die Kreativ-Lösung an den Fenstern befestigt wurde.

„Super! Wie habt ihr die gemacht und vor allem, wie sind die befestigt? Gerne mit Bildern“, wünscht sich so etwa eine Frau. Damit ist sie nicht alleine. Vor welchem Rätsel eine andere Wohnmobil-Besitzerin steht und welche Tipps die Camping-Urlauberin generell vor Befestigung ihres kreativen Fensterschutzes gibt, das kannst du hier bei „MOIN.DE“ nachlesen >>>.