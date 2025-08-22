Deutsche Familie macht Camping-Urlaub am Gardasee – vernichtendes Urteil! „Ciao“

Lazise am Gardasee, Mitte August: Die Sonne scheint, es ist Markttag, und die Stadt am Ostufer ist voller Leben. Zwischen bunten Ständen mit italienischer Mode, Lederwaren und Leckereien schieben sich Urlauber durch die engen Gassen – für viele ein Highlight ihres Italienaufenthalts.

Doch trotz heißen 33 Grad, zahlreichen schönen Orten und ganz viel gutem Essen zieht eine deutsche Familie aus Augsburg nun ein hartes Urteil. Es geht vor allem ums Geld …

Urlaub am Gardasee – Familie betont „Preise laufen aus dem Ruder“

Robert Woods aus Augsburg verbringt jedes Jahr seinen Urlaub mit seinen Liebsten und Freunden am Gardasee. Doch in diesem Sommer fällt ihm auf, wie deutlich die Preise gestiegen sind – beim Essen, beim Eis und sogar auf dem Campingplatz. Und so stellt er sich langsam die Frage, ob der geliebte Gardasee auch künftig noch ins Urlaubsbudget passt.

Dass die Woods nur selten in Lazise essen, liegt nämlich nicht an der Qualität der Küche: „Exzellent – aber die Preise laufen aus dem Ruder“, sagt der 45-Jährige gegenüber, „Focus.de“. Seine Kinder teilen sich eine Pizza, essen Pommes, trinken Cola – doch das Restaurant verlangt trotzdem fast 120 Euro, während es zu Hause in Augsburg nur 80 Euro sind. „Darum gehen wir künftig nur noch einmal pro Woche essen.“

Hohe Kosten merkt man auch auf dem Campingplatz

Auffällig ist laut ihm auch, dass in Lazise die Preise oft deutlich höher sind, als im benachbarten Bardolino. Um zu sparen, beschloss die Familie aus Augsburg, nur noch einmal pro Woche essen zu gehen. Doch an anderer Stelle machen sich die steigenden Preise sofort bemerkbar.

Wo früher eine Eiskugel 1,50 Euro kostete, sind es jetzt 2 Euro – bei zwei Jungs, die täglich zweimal Eis wollen, summiert sich das in zwei Wochen schnell auf 112 Euro. Auch Bier und Pommes wurden teurer: Von 5 auf 6,50 Euro. Und das Waffeleis vom Campingplatz kostet inzwischen 10 Euro pro Packung, im Supermarkt noch 6 Euro.

Ein Überblick

Der Stellplatz für zwei Wochen? 1.600 Euro für 100 Quadratmeter Wohnwagenfläche – 200 Euro mehr als 2023. Vor zehn Jahren hätte es noch mit 500 Euro gereicht. „Langsam wird’s wild“, sagt Robert Woods.

Ein Tag Camping am Gardasee zeigt, wie schnell die Urlaubskosten klettern:

Stellplatz für Wohnwagen: 115 Euro (inklusive Kinderprogramm und Unterhaltung)

Frühstück: 10 Euro

Mittagessen selbst gekocht: 12 Euro

Abendessen selbst gekocht: 24 Euro

Eis für die Kinder: 8 Euro

Getränke für die Eltern: 50 Euro

Tagesanteil für zwei Restaurantbesuche: 17 Euro

Insgesamt kommt ein Tag Camping für die Familie Woods also auf rund 236 Euro. Für zwei Wochen Urlaub auf dem Campingplatz summiert sich das auf etwa 3.300 Euro – ganz ohne Anreise, Sprit oder Mautgebühren.

Die Familie Woods wird die Preisentwicklung am Gardasee weiter im Blick behalten. So betonten sie: „Ob wir den großen Urlaub dann aber wirklich wieder am Gardasee verbringen oder nicht doch mal etwas anderes ausprobieren, das wird sich zeigen. Vielleicht müssen wir Ciao zum Gardasee sagen.“

