Große Ansprüche haben die meisten Touristen wohl nicht, wenn sie nach einer Unterkunft suchen. Denn sind wir mal ganz ehrlich: Eigentlich ist man ja sowieso nur zum Schlafen im Hotel- oder Hostel-Zimmer. Ob beim Urlaub in Berlin oder im Ausland: Hauptsache sauber sollte es sein und ein ordentliches Bett haben, in dem man sich von den Aktionen bei Tag gut erholen kann.

Was eine Schweizer Touristin jetzt aber unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“ berichtet, macht einfach nur fassungslos. Denn nachdem sie in ihrem Urlaub in Berlin in aller Seelenruhe in ihrer Unterkunft nächtigte, folgte am nächsten Morgen das böse Erwachen!

Urlaub in Berlin: Touristin entdeckt Bissspuren

Die Schweizerin kam für zwei Nächte vom 4. bis 6. Juli im Eastern Comfort Hostelboat unter. Auf der Spree gelegen, ist die Unterkunft an der Eastside Gallery im Bezirk Friedrichshain für Urlauber ein echtes Highlight – eigentlich. Denn was die Touristin hier erlebte, macht einfach nur fassungslos.

Das könnte dich auch interessieren:

Gleich nach der ersten Nacht soll sie am nächsten Morgen zahlreiche Bissspuren am gesamten Körper entdeckt haben. „Bei ein paar Bissen dachte ich am ersten Tag, das sei von Stechmücken“, teilte die Urlauberin ihre Erfahrung via Twitter mit. Doch stattdessen stellte sie am darauffolgenden Tag fest, dass es sich um Bisse von Bettwanzen handelte. „Ich war zwei Nächte dort zum Erholen, kam unversehrt an. Verließ den Laden mit über 60 Bettwanzenbissen“, berichtete Paula gegenüber „BERLIN LIVE“.

Auch andere Touristen berichten Erschreckendes

Auf Twitter hatte sie ihre schockierende Geschichte erzählt – und sollte schnell feststellen: Sie war nicht die Einzige, die diese schreckliche Erfahrung machen musste. Auch in einer Google-Rezension klagte ein Paar sein Leid und berichtete von juckenden und schmerzenden Bissen am ganzen Körper.

Nicht nur die Schweizer Touristin hat das Hostel mit ihren Biss-Verletzungen konfrontiert. Auch die Redaktion von „BERLIN LIVE“ hat beim Eastern Comfort in Friedrichshain nachgehakt. Wie sich die Betreiber zu den Vorfällen äußern, das liest du in diesem Artikel unseres Partnerportals.