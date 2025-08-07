Urlaub auf Balkonien? So machst du dir trotz wechselhaften Wetters eine tolle Zeit

Sommerzeit ist Urlaubszeit – doch wer sagt, dass es immer eine Reise ins Ausland sein muss? Auch wenn das Wetter mal nicht ganz mitspielt, kann ein Urlaub auf Balkonien richtig guttun. Mit ein bisschen Kreativität werden hier vor allem deine eigenen vier Wände schnell zur Wohlfühloase, ganz ohne Stress und Kofferpacken.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Wellnesstag daheim? Kerzen, ätherische Öle, ein warmes Bad und ein gutes Buch – schon fühlt es sich an wie ein Spa-Tag. Vor allem bei schlechtem Wetter kann man so gut die Seele baumeln lassen. Kehrt der Sommer dann doch mit 30 Grad zurück, kann man sich den Tag auch mit schönen Erfrischungsgetränken, Eis und einem kleinen Plantschbecken auf dem Balkon versüßen.

Urlaub mal anders!

Du kannst aber auch andere Sinne auf die Reise schicken. Wie wäre es da zum Beispiel mit einem Kochabend, bei dem du Gerichte aus aller Welt mal probierst? Heute Italien, morgen Thailand – kulinarisch kannst du also trotzdem verreisen.

+++Zu diesen Zeiten solltest du Urlaub in Italien und Kroatien machen+++

Wer Kultur liebt, macht einfach mal einen kleinen „Museums-Marathon“ durch die Stadt oder besucht gleich mehrere Galerien. Viele Städte bieten auch coole Indoor-Ausstellungen oder virtuelle Rundgänge. Auch ein entspannter Kinoabend mit Popcorn und dem Lieblingsfilm sorgt für Urlaubsfeeling, besonders wenn das Wetter draußen stürmt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Action, Spa und Co. für eine gute Zeit daheim

Du hast doch mehr Lust auf Spannung und Action? Dann hol dir das Abenteuer nach Hause: Escape-Room-Spiele für den Wohnzimmertisch oder Krimidinner mit Freunden bringen Urlaubsstimmung und eine Reise in eine andere Welt ganz ohne Flugticket. Auch DIY-Projekte – die du dir schon lange vorgenommen hast – wie Malen, Basteln oder Möbel-Upcycling sorgen für Abwechslung und ein gutes Gefühl.

+++Zu diesen Zeiten solltest du Urlaub in Italien und Kroatien machen+++

Wenn du trotzdem mal rauswillst, sind Thermen oder Saunalandschaften eine tolle Alternative. Der warme Dampf und das Wasser lassen alles um dich herum vergessen, ob draußen Regen oder Sonne ist. Auch ein Ausflug ins Hallenbad, Freibad oder an den See sowie zum Indoor-Klettern, Wandern oder ein gemütlicher Café-Bummel können echte Highlights sein.

Mehr Themen, die dich interessieren könnten:

Mit diesen Tipps kannst du dir also auch zu Hause eine schöne Zeit machen. Helfen all diese Aktivitäten dennoch nicht, dir auch gedanklich eine gute Zeit zu machen, hat Psychologin Alica Schellhorn im Interview mit dieser Redaktion (>>>hier mehr dazu) noch einen anderen Tipp parat – da spielt vor allem das sogenannte Reframing eine große Rolle. „Statt: ‚Der Sommer ist gelaufen‘ lieber ‚Vielleicht ist gerade jetzt die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und den Fokus nach innen zu richten.‘ Kognitive Umdeutungen helfen, aus der Opferrolle auszusteigen und eine aktivere, selbstbestimmte Haltung einzunehmen.“