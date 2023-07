Dein Urlaub auf Bali wird teurer! Reisende dürften bei der nächsten Buchung ganz schön auf die Nase fallen.

Die vor allem für ihre Reisterrassen, Tempel und hinreißenden Strände beliebte indonesische Insel macht sich jetzt ziemlich unbeliebt unter Urlaubern. Denn im neuen Jahr will das Urlaubsziel Bali eine Gebühr einführen, die dann alle Touristen bezahlen müssen.

Urlaub auf Bali: Gebühr für die Umwelt

Direkt ab dem 1. Januar 2024 will Bali eine Einreisegebühr für Touristen einführen. Die soll direkt am Flughafen oder am Schiffshafen gezahlt werden. Sie beträgt umgerechnet etwa neun Euro pro Person. Die Quittung und einen entsprechenden Aufkleber müssen Einreisende dann bis zum Ende ihres Urlaubs aufbewahren. Und wozu das Ganze?

Mit dem Geld sollen laut der balinesischen Tourismusbehörde Maßnahmen zum Erhalt der Umwelt und der Kultur der Insel finanziert werden. Das gab sie zuletzt in einem Rundschreiben bekannt. „Mit dieser Politik wollen wir das Bewusstsein und die Verantwortung ausländischer Touristen stärken, sich am Schutz der Umwelt und Kultur Balis zu beteiligen“, so die Leiterin des Tourismusbüros, Putu Astawa.

Wandel zum „Qualitätstourismus“

Zuletzt hatte die Insel immer wieder Schlagzeilen mit den ausschweifenden Aktionen verantwortungsloser Urlauber gemacht – Beispiel: die nackt posierenden Touristen auf dem heiligen Vulkan Agung. Gleich nach dem Vorfall hatte Provinzgouverneur Wayan Koster bereits harte Maßnahmen angekündigt. Bali sollte zum Ziel für „Qualitätstourismus“ und Touristen mit höheren Ansprüchen an sich selbst werden, die die lokale Kultur und Natur zu schätzen wüssten. Und die neue Gebühr ist nun der Preis für solches Verhalten.

Während der Corona-Pandemie hatte die Indonesien zugehörige Insel Bali kaum noch Urlauber empfangen. Davor waren es immer mehr als Einwohner. Nun hat der Besucheransturm wieder zugenommen. (mit dpa)