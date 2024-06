Urlaub mit dem Auto: Günstig tanken? In diesen Ländern ist der Sprit am billigsten

Die Flugpreise sind in dieser Saison ins Unermessliche gestiegen. Allein schon wegen der Preise entscheiden sich dieses Jahr viele Touristen, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren. Schließlich kann man so viel Gepäck mitnehmen, wie man möchte, ist nicht an bestimmte Abflugzeiten gebunden und kann sogar seinen Hund mitnehmen. Doch neben den vielen Vorteilen gibt es natürlich auch den größten Kostenfaktor: das Tanken.

Gerade, wer durch mehrere Länder an sein Urlaubsziel fährt, für den ist besonders wichtig, wie die Spritpreise in den einzelnen Ländern sind. Unter Umständen kann hier viel gespart werden. Doch in welchem Land können Autofahrer eigentlich am günstigsten tanken?

Mit Auto in den Urlaub: Sparen an den Tankstellen

Wer mit dem Auto ins Ausland fährt, tankt hinter der Grenze oft billiger, schreibt auch der ADAC. Vor allem in Richtung Osten und Südosten sind die Spritpreise fast immer deutlich niedriger als in Deutschland, wie Daten der EU-Kommission zeigen. Besonders günstig ist es in Slowenien. Dort gibt es das billigste Benzin unter den deutschen Nachbarländern. Ein Liter Super kostet dort rund 27 Cent weniger als in Deutschland (Stand: 29. Mai).

Hinter Slowenien liegen Polen, Ungarn, Tschechien und Kroatien, wo Urlauber bei Benzin ebenfalls mehr als 20 Cent je Liter sparen können. Der Diesel ist in den Ländern auch günstiger als hierzulande, der Preisvorteil je Liter liegt bei etwa 10 bis 15 Cent, so der ADAC.

Österreich billiger als Italien

Wer über Österreich nach Italien fährt, tankt am besten vor der Grenze. Benzin ist in Österreich nämlich fast 20 Cent günstiger als in Deutschland, Diesel rund 7 Cent. Anders sieht es in Italien aus, wo Benzin deutlich teurer ist. Noch mehr kostet das Tanken in der Schweiz. Es lohnt sich also, in Österreich zu tanken!

Im Westen hingegen ist das Tanken in Frankreich und den Niederlanden teurer als hierzulande, in den Niederlanden kostet Benzin sogar 20 Cent mehr als in Deutschland. Der ADAC gibt deshalb einen Tipp: „Wer über Luxemburg fährt, sollte dort tanken: Benzin und Diesel sind hier rund 20 Cent günstiger als in Deutschland.“