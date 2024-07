Urlaub mit dem Auto: Tanken als teurer Zwischenstopp – SO sparst du bares Geld

Aufpassen beim Urlaub mit dem Auto! Wer mit dem eigenen Wagen in den Urlaub fährt, spart sich natürlich die Flüge und eventuell auch einen Mietwagen vor Ort. Doch so ganz kostenlos ist natürlich auch der Urlaub mit dem Auto nicht. Denn noch nie war Tanken so teuer wie aktuell.

2022 brachte noch Rekordpreise, seitdem pendelte sich der Preis auf diesem Spitzenwert in etwa ein. Laut ADAC kostet durchschnittlich ein Liter Super E10 satte 1,86 Euro, Diesel sogar 1,95 Euro. Logisch also, dass viele Auto-Urlauber die günstigste Tankstelle suchen und dafür bei langen Strecken oft von der Autobahn herunterfahren, um zu tanken. Denn klar ist: Tanken auf der Autobahn ist ein teurer Zwischenstopp im Urlaub mit dem Auto, sind die Preise dort doch noch höher als ohnehin schon.

Urlaub mit dem Auto: Tanken als teurer Zwischenstopp

Der ADAC hat einen großen Vergleich gemacht, die Preise für Benzin (Super E10) und Diesel zwischen Tankstellen an Autobahn-Rastanlagen mit denen nach der nächsten Ausfahrt verglichen. Der Unterschied ist drastisch! An der Autobahn-Tankstelle zahlt man nämlich im Schnitt satte 38 Cent mehr pro Liter Diesel, bei Super E10 sogar über 39 Cent. Innerhalb eines Tankstellenpaares gab es sogar Unterschiede von bis zu 54 Cent!

Der Automobilclub kommt zum Schluss, dass man unbedingt von der Autobahn abfahren sollte, wenn man tanken will. Oft hält sich der Umweg ohnehin in Grenzen. Vor allem, wer volltanken will, kann viel Geld sparen. Tankt man beispielsweise einen 50-Liter-Tank voll, spart man laut ADAC bis zu 20 Euro an Spritkosten!

ADAC gibt Tipps zum Sprit sparen

Es kommt konkret natürlich auf die jeweilige Tankstelle und die aktuellen Preisen an. Logisch, wer an einer „Marken-Tankstelle“ tankt, zahlt ohnehin mehr als an einer Billig-Tanke. Grundsätzlich empfiehlt der ADAC, immer abends statt morgens zu tanken. Eine Auswertung zeigt, dass die Preise zwischen 19 und 20 Uhr und dann zwischen 21 und 22 Uhr günstigsten sind, während kurz nach 7 Uhr morgens Benzin am teuersten ist.

Es lohnt sich auch, sich kurz Zeit zu nehmen und online die Spritpreise der Tankstellen zu vergleichen. Zudem sollte man grundsätzlich auf das günstigere Super E10 statt das „normale“ Super (E5) setzen. Die meisten neuen Fahrzeuge können mit E10 betankt werden, im Schnitt spart man pro Liter rund 6 Cent.