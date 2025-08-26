Was mache ich im Urlaub mit dem Auto? Achtung! HIER könnte es teuer werden

Ob Vietnam, Brasilien oder andere Länder innerhalb der EU – die Welt hat viele schöne Orte zu bieten. Und egal, ob du entspannt am Strand die Seele baumeln lässt oder eine Abenteuerreise unternehmen möchtest: Bevor der Urlaub losgehen kann, gibt es einiges zu erledigen.

Damit ist jedoch nicht das Kofferpacken gemeint, sondern vor allem dein Auto! Denn wenn das Fahrzeug längere Zeit steht, gibt es einige Dinge zu beachten, sonst kann es schnell teuer werden …

Ab in den Urlaub: Doch was mache ich mit meinem Auto?

Bevor es in die wohlverdiente Auszeit geht, ist es ratsam nicht nur die Reisedokumente einzupacken, sondern auch das Auto, das in der Zwischenzeit zu Hause bleibt, zu checken. Denn HIER könnten einige Fehler passieren, dass deinen Urlaub schnell vermissen könnte.

So lohnt sich zuallererst ein Blick auf die Reifen, genauer gesagt auf den Reifendruck. Am besten erhöhst du nämlich den Reifendruck leicht um ca. 0,2–0,5 bar über den empfohlenen Wert. Wieso? Nun, das ist eine vorbeugende Maßnahme, denn bei längerer Standzeit kann Luft entweichen, was zu sogenannten Standplatten führt.

++ Thematisch passend: Deutsche wollen Auslandskrankenversicherung vor Urlaub abschließen – DAS sollten sie wissen ++

Auch die Batterie verdient etwas Aufmerksamkeit. Gerade wenn dein Auto mehrere Wochen nicht bewegt wird, kann sich die Spannung langsam abbauen – und das Starten nach dem Urlaub kann zur unangenehmen Überraschung werden. Bei E-Autos ist es zudem sinnvoll, den Ladestand vor dem Abstellen im Blick zu haben. Ideal ist ein Bereich zwischen 50 und 75 Prozent. So bleibt der Akku unversehrt, selbst wenn das Fahrzeug mehrere Wochen steht.

Scheibenwischer, Klimaanlage und Lüftung: HIER könnte es schnell stinken

Ein kleines, oft übersehenes Detail sind die Scheibenwischer. Stehen sie zu lange unbewegt auf der Scheibe, kann das Gummi nämlich festkleben oder brüchig werden. Schütze sie also am besten mit einer Plastikfolie, die kannst du entweder zwischen oder über die Scheibenwischer legen. Bei älteren Modellen lohnt sich vor der Rückfahrt ein Austausch.

Wenn du schon dabei bist, lohnt sich auch ein kurzer Check der Klimaanlage. Längere Standzeiten können dazu führen, dass sich Bakterien bilden, was bei der nächsten Nutzung zu unangenehmen Gerüchen führen kann. Lasse sie also vor deinem Urlaub so richtig laufe und achte nach deiner Reise auf unangenehme Gerüche.

++ Auch spannend: Urlaub in der Türkei: Familie erlebt Albtraum am Flughafen! „Wie Dreck behandelt“ ++

Und wenn du schon einmal in dein Auto blickst, dann putze es am besten direkt gründlich. Schmutz, Essensreste oder Laub begünstigen nämlich Rost, Schimmel und schlechte Gerüche. Reinige deshalb am besten den gesamten Innenraum und trockne die Teppiche. Auch die Lüftung muss vorbereitet werden, öffne deshalb die Schlitze am besten leicht. Lasse auch keine feuchten Gegenstände (z.B. Regenschirme oder nasse Klamotten) im Fahrzeug – das kann schnell müffeln. Ein kleiner Tipp: Ein Feuchtigkeitsabsorber oder geöffnete Beutel mit Katzenstreu hilft dabei gegen Gerüche.

Achtung bei der Parkplatz-Wahl – ein Fehler kann teuer enden

Auch der Parkplatz sollte mit Bedacht gewählt werden. Ideal ist ein überdachter Stellplatz oder zumindest ein schattiger Ort, der das Fahrzeug vor direkter Sonneneinstrahlung und Vogelkot schützt. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kann über eine Autoabdeckung nachdenken. Und falls keine Garage zur Verfügung steht: Vielleicht kann ein Nachbar regelmäßig nach dem Rechten sehen und das Auto bei Bedarf sogar umparken.

Gerade in Wohngebieten, in denen mobile Halteverbotszonen für Baustellen oder Umzüge kurzfristig eingerichtet werden, ist das eine hilfreiche Absicherung. Denn auch wenn ein Fahrzeug vor dem Urlaub korrekt geparkt wurde, kann es in deiner Abwesenheit plötzlich im Weg stehen – und schlimmstenfalls abgeschleppt werden. Und genau das kann ganz schön teuer werden: Die Kosten liegen nämlich oft im dreistelligen Bereich.

Auto-Check nach dem Urlaub nicht vergessen

Damit du beruhigt in den Urlaub fahren kannst, lohnt sich vor der Abfahrt ein letzter Rundgang ums Auto. Sind alle Türen, Fenster und das Schiebedach fest verschlossen? Funktioniert die Zentralverriegelung? Zusätzliche Sicherungen wie ein Lenkradschloss können helfen, Diebstahl zu verhindern und das gute Gefühl zu stärken, dass alles in Ordnung ist. Und natürlich: Lasse keine Wertsachen im Auto.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Sollte es trotzdem zu einem Zwischenfall kommen, beispielsweise wenn jemand das geparkte Auto beschädigt, ist es von Vorteil, eine Vertrauensperson vor Ort zu haben. So kann im Fall der Fälle schnell reagiert werden. Denn je länger ein Schaden unentdeckt bleibt, desto größer kann der Aufwand zur Behebung werden – etwa wenn Regen ins Fahrzeuginnere eindringt oder technische Komponenten beschädigt werden. Platziere zur Absicherung am besten den Fahrzeugschein, die Kontaktdaten der Versicherung und eventuell eine Vollmacht im Handschuhfach. Es lohnt sich auch, einen Ersatzschlüssel z. B. bei einer Vertrauensperson sicher zu deponieren.

Mehr News:

Und wenn du zurück aus dem Urlaub bist? Setz dich bitte nicht direkt ins Auto und düse los! Prüfe stattdessen bitte den Reifendruck, deine Bremse und die Scheibenwischer. Dabei gilt: Sicherheit steht immer an erster Stelle – hast du also ein ungutes Gefühl, fahre erst zur Werkstatt, als zum Supermarkt.