Urlaub auf Zypern: Beim Rückflug kam es an Bord eines Flugzeugs zu einem Zwischenfall. (Symbolbild)

Urlaub auf Zypern: Mann sperrt sich bei Rückflug in Flugzeugtoilette ein – das hat drastische Folgen

Es sollte für viele ein ruhiger Urlaub auf Zypern sein. Doch bei der Rückreise war es mit der Erholung für die Passagiere einer Maschine vorbei.

Ein Mann an Bord wollte beim Flug von Zypern aus nach Zürich die Flugzeugtoilette nicht mehr verlassen. Das hatte Folgen für alle Urlaubs-Reisende.

Urlaub auf Zypern: Mann sperrt sich bei Rückflug in Flugzeugtoilette ein – plötzliche Landung!

Durch das Verhalten des Passagiers ist die Maschine mit 134 Menschen an Bord auf dem Flughafen in Graz außerplanmäßig gelandet. Der 51-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei vom Sonntag über die gesamte Dauer des Fluges auf der Toilette eingesperrt.

Der Inhalt der Bordtoilette wird in einem Tank gesammelt und am Flughafen entsorgt. Foto: Heiko Stolzke

----------------------

Das ist Zypern:

Zypern ist die drittgrößte Insel im Mittelmeer

Zypern ist 9200 km² groß

Circa 1,2 Millionen Menschen leben dort

Die Hauptstadt ist Nikosia

Zypern besteht aus zwei Teilen: Der Süden wird von der Republik Zypern beherrscht, der Nordteil steht unter Kontrolle der Türkischen Republik Nordzypern

----------------------

Der Kapitän der Maschine, die in Zypern gestartet und auf dem Weg nach Zürich war, habe sich deshalb am Samstag zu der Landung in Graz entschieden.

Rückflug von Zypern: Passagier gerät in Polizeikontrolle

Der 51-Jährige habe sich gegenüber den verständigten Grenzpolizisten kooperativ verhalten. Er verließ demnach die Toilette und zeigte freiwillig sein gesamtes Gepäck. Gefährliche Gegenstände fand die Polizei nicht. Auch auf der Bordtoilette seien keine Manipulationen oder Beschädigungen entdeckt worden.

----------------------

Weitere Urlaubs-Themen:

Urlaub auf Mallorca: „Horrorhaus“ auf Palma belastet Anwohner und Touristen – das steckt dahinter

Urlaub in Italien: Unglaubliches Tier gesichtet! So einen Hai hast du noch nie gesehen –„Hässlicher Fisch, armer Kerl“

Urlaub in Spanien: Touristin fährt in Polizeiauto mit – die Fahrt verändert ihr Leben

----------------------

Bei seiner Befragung habe der Mann keine Angaben zu seinem Verhalten gemacht. Er reiste den Angaben zufolge mit dem Zug weiter. Der Airbus A320 konnte laut Polizei nach 45 Minuten wieder starten. Eines ist klar: Die Rückreise ihres Urlaubs auf Zypern werden einige Passagiere wohl nicht mehr so schnell vergessen.

Beim Urlaub auf Mallorca haben Touristen kürzliche eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Hier mehr dazu >>> (jhe mit dpa).