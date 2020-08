Urlaub auf Rhodos: Frau will auf die Insel fliegen – kurz vorm Abflug macht sie sich diese Gedanken

Was muss ich beachten, wenn ich dieses Jahr in den Urlaub auf Rhodos oder an einen anderen schönen Urlaubsort fliege? Die Situation rund ums Reisen ist seit Corona eine andere: Viele Leute sind verunsichert darüber, welche Regeln nun gelten und wie sie sich schützen können.

Eine Frau hat sich deshalb Gedanken vor ihrem Flug auf die Ferieninsel Rhodos gemacht.

Urlaub auf Rhodos: Frau stutzig vor Abflug

Vor dem Abflug im Internet das Formular der griechischen Behörde ausfüllen und dann kann der Urlaub auf Rhodos beginnen. Das müssen Touristen derzeit tun, damit sie nach Griechenland reisen können.

Einer Frau kam allerdings noch etwas anderes in den Sinn. Um sicherzugehen, während ihrer Reise keine Unannehmlichkeiten zu erfahren, fragte sie in der Facebook-Gruppe „Rhodos Entdecker“: „Darf man wohl Händedesinfektionsmittel mit ins Flugzeug nehmen, oder wird einem das abgenommen?“ Die Frau verriet noch, dass sie vom Flughafen Düsseldorf fliegen würde.

Offenbar war sie irritiert von den aktuellen Bestimmungen und Regelungen. Währenddessen waren sich die Facebook-Nutzer einig:

„Bis 100 Milliliter bestimmt.“

„Da du bis zu einem Liter Flüssigkeit à jeweils 100 Milliliter mitnehmen darfst, warum sollte das nicht gehen?“

„Ich hab' ein kleines Fläschen mitgenommen. Hat keiner was gesagt.“

„Ich hab' auch immer eins bei, kein Problem.“

„Ich nehme seit Jahren Desinfektionsmittel mit ins Flugzeug 100 Milliliter. Hat bisher noch keiner moniert.“

„Es gibt zur Not auch noch Desinfektionstücher.“

„Auf Rhodos gibts die Beutel sogar kostenlos am Flughafen, oben vor der Sicherheitskontrolle.“

Damit haben die Facebook-Nutzer recht: Jeder Passagier darf Flüssigkeiten - darunter fällt auch Desinfektionsmittel - bis zu 100 Milliliter mitnehmen. Diese müssen in Behältern in einem durchsichtigen, wieder verschließbaren 1-Liter-Kunststoffbeutel verpackt sein, wie die Bundespolizei auf ihrer Website schreibt.

Frau positiv überrascht über Reise nach Rhodos

Dann wird klar, dass die Frau Bedenken über die Mitnahme von Handdesinfektionsmittel hatte, weil dieses Alkohol enthält.

Urlaub auf Rhodos: Die Insel ist die viertgrößte in Griechenland. (Symbolbild) Foto: imago images / CHROMORANGE

Auf Nachfrage dieser Redaktion berichtet sie, dass sie schließlich keine Probleme gehabt hätten, Desinfektionsmittel mit in die Condor-Maschine zu nehmen. „Sogar pro Person 100 Milliliter. Hat keinen interessiert, was wir in unserem Beutel hatten. Waren aber alle überaus freundlich bei der Sicherheitskontrolle. Das ist uns positiv aufgefallen.“

Dann sagt die Frau sogar: „Es war so entspannt wie nie zuvor. Im Flugzeug gab es auch keine Probleme.“ Damit dürfte der Urlaub auf der griechischen Insel also ein Erfolg für die Frau gewesen sein.