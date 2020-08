Urlaub auf Mallorca: Wenn du jetzt auf der Insel bist, musst du DARAUF besonders achten

Jetzt werden die Zügel noch weiter angezogen – und der Urlaub auf Mallorca wird noch spezieller!

Das Coronavirus wütet noch immer in der Welt, weltweit sind laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität mehr als 838.000 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Spanien ist eines der Länder gewesen, das gerade zu Beginn der Pandemie verheerende Situationen durchstehen musste. Über 29.000 Menschen sind dort gestorben, mehr als 439.000 Personen sind infiziert worden. Kein Wunder, dass auch der Urlaub auf Mallorca zumindest in diesem Sommer nicht so sein wird wie möglicherweise aus der Vergangenheit bekannt.

Urlaub auf Mallorca: Corona-Maßnahmen werden wieder verschärft

Da auch auf Mallorca die Zahl der Ansteckungen ansteigt, hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol (49) schärfere Corona-Maßnahmen verkündet. Sie sind ab sofort gültig. Das Ziel ist klar: Die Ansteckungen sollen wieder reduziert werden.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma

dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Was heißt das konkret? Treffen von mehr als zehn Personen sind grundsätzlich verboten, auch im privaten Bereich. Sämtliche Strände und Parks sind nachts nicht mehr zugänglich. Dazu kommt, dass Schutzmasken jetzt auch an Uferstraßen und Arbeitsstellen getragen werden müssen. Restaurants dürfen zudem nur noch 50 Prozent der in normalen Zeiten üblichen Gäste akzeptieren.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez mit der balearischen Amtskollegin Francina Armengol. Foto: imago images/Agencia EFE

Neue Regeln werden alle 15 Tage überprüft

Außerdem ist es künftig verboten, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Veranstaltungen zu essen. Und: In sämtlichen öffentlichen Bereichen ist Rauchen verboten. Bordelle werden geschlossen, die Zahl von Teilnehmern bei Hochzeiten und Beerdigungen wird überdies drastisch reduziert. Diese harten Maßnahmen gelten zunächst für 15 Tage, ehe eine Überprüfung und dadurch eventuell wieder eine Lockerung folgt.

Gesundheitsministerin Patricia Gómez hatte immerhin auch gesagt, dass sich die Zahl der Corona-Neuansteckungen auf hohem Niveau stabilisiert habe. Sie liege bei 250 bis 260 pro Tag, berichtet das „Mallorca Magazin“.

