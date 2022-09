Urlaub auf Mallorca: Vor Herbstferien! Schlimme Unwetter suchen Insel heim

Wer aktuell Urlaub auf Mallorca macht, sollte aufpassen!

Denn die Insel wurde in der Nacht auf Montag (26. September) von einem schlimmen Unwetter heimgesucht. Vor allem im Südosten von Mallorca sind dadurch schwere Schäden entstanden.

Urlaub auf Mallorca: Schlimme Unwetter auf der Insel

In der Cala Figuera (Gemeinde Santanyi) wurden viele Autos von den Wassermassen mitgerissen und teilweise schwer beschädigt, berichtet die „Mallorca Zeitung“.

Das ist die Balearen-Insel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

rund 923.000 Einwohner (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Auf Aufnahmen, die in den sozialen Netzwerken kursieren, ist außerdem zu sehen, wie in Cala Mondrago der halbe Strand vom Sturzbach weggespült wurde. Das Wasser färbte sich aufgrund des Schlamms bräunlich.

Dem Bericht nach wurden vom Unwetter an den Stränden außerdem Liegen, Sonnenschirme und Tretboote mitgerissen.

Warnstufe Gelb auf Mallorca

Während es in Spanien ab Montag mit dem Starkregen weniger wird, gibt es allerdings für den Dienstag eine Warnstufe wegen Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern und Wellen mit einer Höhe von bis zu zwei Metern in Ibiza, Formentera, dem Tramuntana-Gebirge, dem Süden Mallorcas und der Region llevant im Osten.

Am Mittwoch dürfen die Urlauber dann wieder aufatmen. Laut der „Mallorca Zeitung“ bleibt es trocken und überwiegend sonnig bei Höchsttemperaturen von 28 Grad in Pollenca und 26 Grad in Santanyi. Dafür sind am Donnerstag wieder Schauer angekündigt.

Und das kurz bevor die Herbstferien beginnen und wieder zahlreiche Urlauber auf die Insel fliegen werden.