Urlaub auf Mallorca: Touristin muss ins Corona-Isolationshotel – dann folgt der Mega-Schock: „Wie in einem...“

Urlaub auf Mallorca: Touristen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen in Palma in ein Isolationshotel.

Auf Mallorca, der Lieblingsinsel der Deutschen, steigen die Zahlen der Corona-Infizierten derzeit wieder. Infolgedessen hat Deutschland eine Reisewarnung für Mallorca ausgesprochen.

Wer sich bereits im Urlaub auf Mallorca befindet und positiv auf das Coronavirus getestet wurde, für den gibt es Extra-Unterkünfte.

Eine Touristin, die gerade im Urlaub auf Mallorca ist, durchlebt das momentan – und berichtet von unmöglichen Zuständen.

Urlaub auf Mallorca: Touristin muss ins Corona-Isolationshotel – es gibt ein Problem

Sie und viele andere Urlauber, die zwar Corona haben, aber symptomfrei sind, müssen momentan im Kongresspalast in Palma nächtigen. Die Balearen-Regierung hat das Hotel entsprechend zur Verfügung gestellt. Doch wie das „Mallorca Magazin“ unter Berufung der spanischen Zeitung „Ultima Hora“ berichtet, gefalle die Unterkunft einer Touristin gar nicht.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer

Sie gehört zu Spanien

Mallorca ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Auf Mallorca leben 896.038 Menschen (Stand 2019)

Die Hauptstadt der balearischen Insel heißt Palma

Dort spricht man Katalanisch und Castellano (Spanisch)

Mallorca ist die größte Insel, die zu Spanien gehört

Mallorca: Frau schläft in Hotel – dann der Schock

Sie fühle sich „wie in einem Gefängnis“, heißt es. Zuvor sei die Frau auf Mallorca im Krankenhaus gewesen, bevor sie in das besagte Hotel verlegt wurde. Dort stört sie aber so einiges: So sei das Essen nicht richtig aufgewärmt, die Laken würden zu selten gewechselt, die Sauberkeit lasse generell zu wünschen übrig, erklärte die Mallorca-Urlauberin. Man fühle sich „verlassen“.

Das Hotel nimmt Coronapatienten ohne Symptome auf, die zwar das Krankenhaus verlassen dürfen, aber keine Möglichkeit haben, isoliert zu werden.

Urlaub auf Mallorca: Die Lieblingsinsel ist jetzt ein Risikogebiet! (Symbolbild) Foto: dpa

Viele Urlauber, die ihre Reise nach Mallorca bereits gebucht und bezahlt haben, stehen aufgrund der Reisewarnung jetzt vor einem Rätsel. So wie eine Frau, die auf Facebook deshalb eine wichtige Bitte hat. Mehr dazu liest du hier >>>

Was du sonst noch alles wissen musst, seit Mallorca zum Risikogebiet erklärt wurde, erfährst du hier >>> (jhe)