Urlaub auf Mallorca: Touristen baden im Meer – und sind fassungslos, als sie DAS am Strand beobachten

Es sollte ihr schöner Urlaub auf Mallorca werden. Sonne, chillen oder im Meer baden. Das alles lässt sich während des Urlaubs auf Mallorca besonders gut.

Doch während die zwei französischen Touristen am vergangenen Samstag im Meer badeten, beobachteten sie ausgerechnet einen absoluten Tiefpunkt eines jeden Urlaubs.

Urlaub auf Mallorca: Touristen baden im Meer – und sind fassungslos, als sie DAS sehen

Während die beiden also lustig vor sich her planschten, konnten sie beobachten, wie ein Dieb Wertgegenstände von ihren Sachen am Strand stahl, davon berichtet das „Mallorca Magazin“.

Die beiden Opfer mussten also mit ansehen, wie ihre Sachen gestohlen wurden, und konnten den Täter nicht mehr festhalten - vorerst. Denn die Geschichte entwickelt sich noch weiter und wird unglaublich.

Drei Tage später haben die beiden Touristen den Täter auf der offenen Straße, in unmittelbarer Nähe zum Tatort, wiedererkannt und überwältigt. In der Cartago-Straße an der Playa de Palma entdeckten sie ihn plötzlich ganz unerwartet wieder. Sie warfen sich auf den Täter und konnten ihn solange festhalten, bis zwei Polizisten in Zivilkleidung auftauchten und ihn festnahmen.

Und auch die Polizisten erkannten den Dieb sofort. Er war längst kein Unbekannter. In den vergangenen Wochen war er fünfmal wegen Diebstahls festgenommen worden.