Urlaub auf Mallorca: Profi-Tipp einer Spanierin – der Preisunterschied ist enorm

Im Urlaub auf Mallorca will man es sich gutgehen lassen und das gerne auch mit Alkohol. Für die einen bedeutet das Bier, Mojito und Alkopops am Strand, bevor es am Abend dann in eine der vielen Bars hier am Ballermann, oder aber direkt in den Bierkönig und Megapark geht.

Für andere wiederum liegt der Genuss bei einem Glas Bier, Wein oder ähnlichen Getränken vor allem darin, diese in Ruhe zu trinken während man die Natur Mallorcas bewundert. Ein Getränk, das dabei im Urlaub auf Mallorca von beiden Gruppen gerne einmal getrunken wird ist „Sangría“. Was viele Touristen nicht wissen: die Spanier selbst trinken viel lieber ein anderes, aber sehr ähnliches Getränk. Und das ist um Einiges günstiger!

Urlaub auf Mallorca: Spanier trinken keine Sangría

Obwohl beide Getränke typisch spanisch und vor allem beliebt im Sommer sind, wird „Sangría“ von den Menschen, die Urlaub auf Mallorca oder in anderen Teilen Spaniens machen, viel öfter getrunken als von den Einheimischen.

Spanier selbst trinken „Tinto de verano“ („Sommer-Rotwein“) – dem überhaupt beliebtesten Getränk im Land. Was aber ist der Unterschied? Der „Tinto de verano“ ist eine Mischung aus Wein, „Gaseosa“ (einer spanischen Limonade) und viel Eis. Hierbei sind auch Variationen nicht unüblich. Zwar heißt es „Sommer-Rotwein“, doch das Getränk kann gerne auch einmal mit Weißwein zubereitet werden.

Bei der „Sangría“ kommt ausschließlich Rotwein zum Einsatz. Zu den Zutaten im „Tinto de verano“ kommen außerdem Likör, natürlich geschnittene Früchte und eine ganze Menge Zucker hinzu. Das macht das Ganze zum Einen süßer und zum Anderen auch stärker, was den Alkohol anbelangt. Denn laut allgemeinem „Sangría“-Rezept muss das Getränk mindestens 50 Prozent Wein enthalten.

Bei den sommerlichen Temperaturen bis zu 40 Grad im Urlaub auf Mallorca und in ganz Spanien kann das einem schon einmal zu Kopf steigen. Der wohl spürbarste Unterschied ist aber der Preis! So kostet beispielsweise am Strand-Restaurants „Beewi“ in Ses Illetes ein Glas „Sangría 7,50 Euro, während für einen „Tinto de verano“ gerade mal 4,50 Euro anfallen.