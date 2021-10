Urlaub auf Mallorca: Schlechte Nachrichten für Urlauber – DAS klappt jetzt doch nicht mehr auf der Insel

Die diesjährige Hauptsaison für einen Urlaub auf Mallorca neigt sich langsam dem Ende zul Doch das könnte jetzt noch schneller kommen als gedacht.

Denn im Herbst noch einen Urlaub auf Mallorca zu buchen, könnte jetzt schwierig werden..

Urlaub auf Mallorca: Droht Tourismusbranche schon im Oktober das Ende?

Die Hotels auf Mallorca haben schlechte Nachrichten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / MiS

Die Hoffnung war groß, doch jetzt wird der Tourismusbranche auf Mallorca ein Dämpfer versetzt. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, wird die Urlaubssaison auf der Baleareninsel wahrscheinlich ein jähes Ende finden. Die Hoteliervereinigung FEHM gibt bekannt, dass die Hälfte der derzeit offenen Hotels bereits bis Ende Oktober schließen werden.

----------------

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 923.000 Menschen (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

Größte Insel, die zu Spanien gehört

----------------

Damit endet die Saison in diesem Jahr bereits zwei Wochen eher als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Das trifft die Tourismusbranche und die Politik auf der Insel besonders hart, so haben in 2021 bereits 13 Prozent der Hotels auf Mallorca gar nicht erst geöffnet.

+++ Urlaub in Spanien: Noch immer Gefahr auf La Palma! Lavastrom fließt Richtung Meer +++

Urlaub auf Mallorca: Verlängerung der Saison nicht möglich

Grund für die Entscheidung für das vorzeitige Ende der Saison auf Mallorca ist die geringe Anzahl der Buchungen. Obwohl der September recht gut lief, schlossen hier bereits 6,5 Prozent der geöffneten Hotels. Weitere fünf Prozent planen, in der ersten Hälfte des Oktobers zu schließen. Und dann werden bis Ende des Monats 46,5 Prozent der Hotels zu machen. Dann wären im November nur noch 29 Prozent der Hotels auf der Insel überhaupt noch offen.

----------------

Mehr News zum Thema Urlaub auf Mallorca:

Urlaub auf Mallorca: Tragödie bei Unwetter – Baby stirbt auf Hotel-Veranda

Urlaub auf Mallorca: Insel gibt neue Regeln für Herbstferien bekannt – DAS musst du jetzt unbedingt wissen

Urlaub auf Mallorca: Du planst eine Reise in den Herbstferien? So wird das Wetter auf der Insel

Urlaub auf Mallorca: Warnung! Deshalb ist das Meer gerade besonders gefährlich

----------------

Das könnte sich jedoch noch ändern. Während der Pandemie entschließen sich viele Reisende relativ kurzfristig für einen Urlaub. Meist werden die Hotelzimmer nur zwei Wochen vor Reiseantritt reserviert. Die Insel profitiert vor allem vom deutschen und britischen Markt, wie die Mallorca Zeitung erwähnt. Die Bürger dieser Länder haben es aufgrund der Aufhebung der Reisewarnungen deutlich leichter, auf die Insel zu reisen.

Foto: IMAGO / Eibner

Der komplette Ausfall des skandinavischen Marktes bereitet den Hotels allerdings Sorgen. Lediglich aus Dänemark kommen noch einige Besucher. Da die Nordeuropäer stets besonders viel Geld auf Mallorca lassen, versucht die Tourismusbranche auf der Insel, die Landsmänner und Landsfrauen wieder für sich zu gewinnen. (mbo)