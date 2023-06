Urlaub auf Mallorca: Behörden mit Knallhart-Ansage – Touristen drohen hohe Bußgelder

Da werden sich einige Touristen während ihres Urlaubs auf Mallorca aber gewaltig umschauen – die Behörden sagen dem Sauftourismus den Kampf an! Jetzt herrschen auf der Lieblings-Insel vieler Deutscher andere Regeln.

Mallorca macht Schluss mit Lustig! Feierwütige, die mitten auf der Straße rumgrölen, Alkohol trinken, rauchen – die Insel ist voll mit Party-Urlaubern! Und das passt den Behörden überhaupt nicht. Mit strengeren Benimm-Regeln soll wieder einigermaßen Zucht und Ordnung auf Mallorca herrschen. Und wer nicht mitzieht, der muss das Portemonnaie zücken.

Saufen bis der Arzt kommt, war gestern

Wie der „Express“ berichtet, sollen diese Benimm-Regeln immer vom 1. April bis zum 1. Oktober gelten. Dann ist auf Malle Party-Hochzeit. Betroffen sind unter anderen die Bierstraße (Carrer Miquel Pellisa), die Parallelstraße der Schinkenstraße (Carrer Missió de San Diego), der Carrier del Llaüt (zweite Meereslinie) sowie die Carretera de s’Arenal (Meerespromenade).

In Ballermann-Hotels ist dann All-Inklusive mit Alkohol verboten. Und auch mit wilden Trinkgelagen mitten auf der Straße ist Schluss, ebenso mit den sogenannten „Sauf-Flatrates“. Nach 21.30 Uhr darf kein Alkohol mehr verkauft werden.

Obacht, wer Lust auf Sex hat

Puh, ganz schön harter Toback für alle trinkwütigen Malle-Besucher. Doch das ist noch längst nicht alles. In Sachen Kleidung gilt: Du musst mit Schuhen und Oberteil bekleidet sein! Wer also seinen wohlgeformten Body zeigen will, hat das Nachsehen. Du darfst nicht mehr mit nacktem Oberkörper an der Promenade entlanglaufen.

Dass es auf Mallorca gerne mal heiß hergeht, dürfte kein Geheimnis sein. Doch wen die Lust überfällt, der sollte genau nachdenken, ob das jetzt der richtige Ort für ein Schäferstündchen ist, denn: Sex in der Öffentlichkeit, im Auto oder am Hotelfenster ist verboten! Zurückhalten solltest du dich auch mit aufblasbaren Sexpuppen oder Handtüchern mit anzüglichen Bildern.

Keine Kostüme und Lautsprecher

Ebenfalls untersagt: Das Rauchen auf der Restaurant-Terrasse sowie beim Gehen auf der offenen Straße. Auch Megafone, Lautsprecher und Kostüme sind verboten. Wenn du in der Warteschlange vor Clubs negativ auffällst, wirst du nicht hineingelassen. Dazu zählen zum Beispiel aggressives Verhalten oder auch Nazi-Tätowierungen.

Und wenn du dich an die Regeln nicht hältst, kann es ganz schön teuer werden. Wie der „Express“ schreibt, musst du mindestens 100 Euro blechen. Bei schweren Verstößen kann es sogar zu einer Strafe von bis zu 3.000 Euro kommen! Also überlege dir gut, wie du dich bei deinem nächsten Malle-Urlaub benimmst.