Urlaub auf Mallorca: Zu viel des Guten – einfacher Trick schafft Abwechslung

Sonne, Strand und Meer gehören für viele zu einem Urlaub auf Mallorca dazu. Urlauber werden hier auf der Insel auch mehr als fündig. Denn die unzähligen Buchten und vielen Strände, sowie das türkisfarbene Meer und die vielen Sonnenstunden ziehen nicht umsonst jährlich Millionen Touristen an.

Wer zwischendurch aber gerne mal – wie viele andere im Urlaub auf Mallorca – am Pool liegen möchte, der kann das ganz einfach tun. Und das selbst dann, wenn er nicht in einem Hotel mit Pool untergebracht ist. Wie? Unsere Reporterin auf Mallorca hat den Test gemacht.

Urlaub auf Mallorca: Nur wenige wissen davon

Nach Tagen, Wochen oder gar Monaten am Strand im Urlaub auf Mallorca kann ein Poolbesuch zwischendurch nicht verkehrt sein. Was viele nicht wissen: Die meisten Pools bieten einen sogenannten „Day Pass“ an. Menschen, die ihren Urlaub auf Mallorca nicht im Hotel verbringen, können so einen Tag lang einen Hotelpool, sowie etwaige Bars und Restaurants auf dem Hotelgelände besuchen und nutzen.

Die Kosten hierbei variieren von Hotel zu Hotel. Unsere Reporterin auf Mallorca hat das Cook’s Club Palma Beach, ein 3-Sterne-Hotel in S’Arenal, besucht. Für nur 35 Euro konnte sie den gesamten Poolbereich, inklusive Sonnenliege und Schirm nutzen. Und von den 35 Euro waren 20 Euro für den Konsum in der Poolbar und dem Hotelrestaurant vorgesehen, die auf einen Chip an einem Armband geladen wurden. So war auch das Bezahlen an der Bar und im Restaurant super einfach. Auch ein Handtuch stellte das Hotel unserer Reporterin zur Verfügung.

Wie im Hotelurlaub

Wer sich im Urlaub auf Mallorca einen Tag am Pool in einem der vielen Hotels auf Mallorca gönnen möchte, kann entweder einfach direkt hingehen und nach einem „Day Pass“ fragen. Man kann sich aber auch bereits vorab informieren, in welchen Hotels das möglich ist und wie viel ein solcher Besuch jeweils kostet. So zum Beispiel auf den beiden Webseiten und in den Apps von „Hotelbreak“ und „Hotel Treats“.

Hier können auch weitere Angebote gefunden werden, die Brunch, Mittag- oder Abendessen, sowie SPA-Aufenthalte oder Fitnessstudio-Besuche beinhalten. Die Auswahl ist riesig.