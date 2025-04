Urlaub auf Mallorca: Expertin warnt – „Macht solche Vorfälle öffentlich“

Es soll ein sicherer Sommer werden. Mit großen Ankündigungen hatte sich die Polizei auf Mallorca zuletzt an Urlauber und Einheimische gewandt. 275 Polizisten sollen an der Playa patrouillieren, dafür sorgen, dass es auf Mallorca zu weniger Überfällen, Diebstählen und anderen Vergehen kommt. Ein hehres Ziel, galt vor allem die Playa de Palma in den vergangenen Jahren besonders in den späten Stunden als wenig sicher. Immer wieder berichteten Urlauberinnen und Urlauber von Überfällen und Diebstählen auf Mallorca.

Dies soll sich diesen Sommer ändern. Ab dem 17. April sollen die zahlreichen Maßnahmen (wir haben sie dir hier einmal zusammengefasst) umgesetzt werden. Für zwei Freunde von Mallorca-Auswander-Expertin Doris Kirch kommen die Maßnahmen jedoch zu spät. Sie wurden an der Playa de Palma überfallen und ausgeraubt.

Überfall im Mallorca-Urlaub

Via Instagram veröffentlichte Kirch eine Nachricht an sie. Darin heißt es unter anderem: „Handy weg und Geld. Nur zehn Euro, aber von hinten angegangen, Hals zugedrückt, und die zweite Person hat seine Taschen leer gemacht! Mich kotzt die Kriminalität an der Playa de Palma nur noch an, die nimmt jedes Jahr zu.“

Dabei würden sich die Überfälle nicht mehr „nur“ auf die Gegend rund um den Balneario 6, also den legendären Ballermann 6 beschränken, sondern auch schon am zweiten und dritten Strandabschnitt der Playa de Palma beginnen. Die beiden jedenfalls sind sich nicht sicher, ob sie im kommenden Jahr auch nochmal nach Arenal kommen, oder sich doch lieber in einem anderen Ort Mallorcas niederlassen.

„Leider gehört auch dies zur Realität auf Mallorca“

Worte, die Doris Kirch dazu veranlassen, eine dringende Warnung auszusprechen. „Ich teile dies mit euch, damit ihr auch solche Dinge erfahrt, denn LEIDER gehört auch dies zur Realität auf Mallorca. Die Playa de Palma ist ein beliebtes Urlaubsziel auf Mallorca – aber sie hat besonders nachts im wahrsten Sinne des Wortes ihre Schattenseiten und Gefahren“, so die erfahrene Auswanderin.

Und weiter: „Bitte passt auf Euch auf und bringt Angriffe und Überfälle zur Anzeige! Macht solche Vorfälle öffentlich, damit Urlauber und Residenten solche Dinge erfahren. Dies macht mich gerade sehr betroffen, traurig und beunruhigt.“