Urlaub auf Mallorca: Erschreckender Fund im Souvenir-Shop – in Deutschland würdest du es nie finden

Wer einen Urlaub auf Mallorca verbringt, der bringt nicht selten ein Erinnerungsstück mit nach Deutschland. Doch DIESES Souvenir ist einfach nur geschmacklos – und würde bei uns so nie verkauft werden.

Es gibt sie an so gut wie jeder Ecke an der Playa: Kleine Buden an denen T-Shirts und andere Mitbringsel verkauft werden. Meist sind es Kleidungsstücke mit harmlosen, oft humorvollen Aufdrucken. Ein Exemplar ist jedoch alles andere als harmlos: Es zeigt die mittlerweile verstorbene Karin Ritter, bekannt geworden durch rechtsradikale und ausländerfeindliche Parolen.

Urlaub auf Mallorca: Insel hat mit Rechtsradikalismus zu kämpfen

Familie Ritter aus Köthen ließ sich über Jahre von einem „Stern TV“-Kamera-Team durch ihren Alltag begleiten. Karin Ritter sorgte zu Lebzeiten mit Sprüchen wie „Raus mit die Viecher“ für ordentlich Schlagzeilen. Und eben diesen Spruch gibt es auf einem T-Shirt auf Mallorca zu kaufen – inklusive Gesicht von Karin Ritter.

Ein Souvenir, welches an Geschmacklosigkeit eigentlich kaum noch zu überbieten ist. Leider kein Einzelfall. 2017 zum Beispiel musste ein Auftritt von Schlager-Sängerin Mia Julia abgebrochen werden, wie die „Bild“ berichtet. Der traurige Grund: Konzertbesucher rollten eine Reichskriegsflagge aus, brüllten „Ausländer raus“ – und sollen zudem zwei Mädchen verprügelt haben!

Dieses T-Shirt gibt es in einem Souvenir-Shop auf Mallorca tatsächlich zu kaufen. Foto: Ingo Wohlfeil

Nazi-Ausschreitung im Bamboleo

Ein Vorfall, der leider kein Einzelfall ist. Wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt, haben in den vergangenen Monat immer wieder Rechtsradikale an der Partymeile auf Mallorca auf sich aufmerksam gemacht. Am Freitagabend (19. April) grölten im Lokal Bamboleo eine Gruppe deutscher Neonazis ausländerfeindliche Parolen.

Rechtsradikalismus, die traurige Seite der Balearen-Insel. So bleibt nur zu hoffen, dass das T-Shirt trotzdem ein Ladenhüter bleibt…