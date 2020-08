Urlaub auf Mallorca: Mega-Chaos am Flughafen – Passagiere sind DESWEGEN geschockt „Mir ist aufgefallen, dass...“

Urlaub auf Mallorca: Passagiere sind schockiert über Mega-Chaos am Flughafen. (Symbolbild)

Mega-Chaos am Flughafen von Mallorca!

Es ist nicht das erste Mal, dass Kritik an der Organisation des Flughafens laut wird. Passagiere, die Urlaub auf Mallorca machen wollen, sind jetzt allerdings geschockt. Denn die Sicherheit der Menschen soll in Gefahr sein. Kritik kommt von verschiedenen Seiten.

Urlaub auf Mallorca: Passagiere berichten schockiert von Mega-Chaos

Die Anschuldigungen haben es in sich: Urlauber sollen am Flughafen Mallorca nicht vor Covid-19 geschützt sein. Britische Passagiere berichten in ihrem Urlaub von einem überfüllten Gebäude und langen Warteschlangen. Auf den erforderlichen Mindestabstand soll nicht geachtet werden.

So veröffentlichte der britische „Mirror“ Fotos von haufenweise Passagieren, die am Flughafen Mallorca auf das Einsteigen in Flugzeuge warten.

Passagiere berichten: „Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen ihre Masken abnehmen, sie falsch tragen oder die soziale Distanzierung nicht respektieren. Viele Menschen tun so, als ob das Coronavirus nicht mehr existiert.“

Kritische Stimmen häufen sich - Flughafen Mallorca verweist auf „soziale Distanzierungsspuren“

Eine Gewerkschaft stärkt die Vorwürfe und beklagt, dass Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten würden. Sie warnt, dass Mitarbeiter wie Urlauber Gefahr laufen würden, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Die Gewerkschaft fordert deshalb dringende Änderungen am Flughafen, welche zu mehr Sicherheit führen sollen.

Kritik kommt auch von Unternehmern. Sie werfen dem Flughafen vor, dass dieser sechs Monate nach der Coronavirus-Krise die Coronavirus-Protokolle noch immer nicht in den Griff bekommen zu haben. Die Delegierte Cathy Llorenz kritisierte gegenüber lokalen Medien: „Ryanair- und Eurowings-Warteschlangen treffen sich im Check-in-Bereich.“

Urlaub auf Mallorca: Die Sicherheitsmaßnahmen stehen unter scharfer Kritik. (Symbolbild) Foto: imago images / Agencia EFE

Die öffentliche Ansprache fordere zwar die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes, doch der werde ignoriert. Die spanische Flughafenbehörde AENA weist dagegen auf „soziale Distanzierungsspuren“ auf dem gesamten Flughafengelände hin, wie der britische „Mirror“ schreibt.

Reisende sollten sich also in jedem Fall an die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Einhalten des Sicherheitsabstandes halten. (nk)