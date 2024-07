Urlaub auf Mallorca: Dreiste Touristen erlauben sich fiese Masche am Strand – „Egoistisch“

Wer an seinen nächsten Urlaub auf Mallorca denkt, der hat vermutlich folgende Bilder als Erstes im Kopf: Kristallklares Wasser, jede Menge Sonne und weite Sandstrände. Doch aufgepasst! Derzeit macht ein dreistes Touristen-Phänomen die Runde und raubt dem ein oder anderen seinen Erholungsurlaub.

Während die einen die warmen Sommerstunden im kühlen Nass verbringen, legen sich die anderen mutig in die pralle Sonne, um mit einer möglichst einheitlichen Urlaubsbräune zurück nach Deutschland zu fliegen. Wer auch ein bisschen Sonne abbekommen möchte und ab und zu den Schatten sucht, der kann sich an den Stränden von Mallorca alternativ eine Liege mit Schirm genehmigen. Doch das ist einfacher gesagt als getan.

Urlaub auf Mallorca: Widerstand scheint zwecklos

„Typisch deutsch!“ Anders kann dieses Phänomen wohl nicht beschrieben werden. Egal ob am Pool oder am Strand – immer wieder reservieren Touristen die Liegemöglichkeiten bereits Stunden im Voraus, um nach einem ausgiebigen Frühstücks- oder Mittagsmenü den idealen Platz mit Blick aufs Wasser zu haben. Da das Reservieren der Liegestühle mit dem Badetuch zumindest bei einem Urlaub auf Mallorca vielerorts verboten ist, haben sich die Touristen nun etwas anderes einfallen lassen.

„Denn jetzt werden nicht mehr die Liegen, sondern gleich die Sonnenschirme am Strand besetzt! Natürlich wieder mit Handtüchern“, heißt es in einem Bericht der „Bild“. Dazu kommen die Urlauber bereits im Morgengrauen an den Strand, wenn die Liegen noch gar nicht aufgestellt sind und verteidigen ihr Revier mit einem Handtuch auf dem Sonnenschirm.

„Dass die Leute jetzt hier schon so früh morgens loslaufen (…) und sich Strandplätze über die Strohhüte reservieren, finde ich ein bisschen egoistisch“, erklärt eine Touristin während ihres Urlaubs auf Mallorca gegenüber der „Bild“. Wer von der neuen Masche nicht viel hält, zieht jedoch in der Regel den Kürzeren und geht am Strand zurzeit leer aus. Da hilft nur noch eins: Ganz klassisch das Handtuch in den Sand und einen eigenen kleinen Sonnenschirm kaufen.