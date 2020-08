Urlaub auf Mallorca: Lieblingsinsel ist Risikogebiet! Das musst du jetzt wissen

Seit Freitag herrscht für fast ganz Spanien und auch für Mallorca eine Reisewarnung. Die Bundesregierung stufte den Großteil was Landes als Risikogebiet ein. Das bedeutet einschneidende Änderungen für einen Urlaub auf Mallorca.

Das musst du jetzt wissen.

Urlaub auf Mallorca: Was du jetzt zum Risikogebiet wissen musst

Aus der Traum vom diesjährigen Urlaub auf Mallorca? Die ausgesprochene Reisewarnung macht eine Reise auf die Lieblingsinsel zumindest deutlich schwieriger, bringt für Verbraucher aber auch Vorteile.

Für Pauschalurlauber, die sich bereits auf Mallorca befinden, organisiert der Veranstalter kostenlos einen Rückflug nach Deutschland. Die Rückreise kann damit auch eher erfolgen, als eigentlich geplant war. Das ist ärgerlich doch: „Pauschalurlauber sollten den vom Veranstalter organisierten Rückflug auch nutzen“, rät die Juristin Sabine Fischer-Volk von der Kanzlei Karimi in Berlin. „Denn sonst müssen sie ihre Rückreise später selbst bezahlen.“

Für Individualreisende sieht es etwas anders aus: Sie müssen ihre Rückreise selbst organisieren und bezahlen. Das heißt zwar nicht, dass sie vorzeitig abreisen müssen, sie können auch den gebuchten Rückflug nehmen. Allerdings sollten sie prüfen, ob dieser weiter wie geplant angeboten wird. Schließlich könnte es sein, dass Airlines Verbindungen streichen.

Urlaub auf Mallorca: Die vorzeitige Abreise wird empfohlen. (Symbolbild) Foto: dpa

Grundsätzlich ist jetzt zu wissen, dass Reiserückkehrer aus Mallorca als Rückkehrer aus einem Risikogebiet gelten. Damit müssen sie einen Corona-Test machen und sich bis zu einem negativen Testergebnis in häusliche Quarantäne begeben.

Schlechte Karten bei baldigem Reiseantritt

Jene Personen, die bald auf die Ferieninsel reisen wollten, haben nun schlechte Karten. Denn für deutsche Reiseveranstalter ist die Reisewarnung bindend. Unternehmen sagen ihre Reise ab, sobald eine Warnung vorliegt. Kunden bekommen Anzahlungen zurück. Urlauber mit baldigem Reiseantritt können ihren Urlaub auch selbst kostenlos stornieren.

Für Individualreisende gilt auch hier, sich selbst um ihre Reise zu kümmern. Sie sollten sich also mit der Airline in Verbindung setzen. Streicht die Airline den Flug, muss sie das Geld erstatten. Falls der Flug jedoch wie geplant stattfindet, gibt es kein Geld zurück, wenn der Passagier den Flug nicht antritt. Viele Fluggesellschaften sind momentan aber kulant. Eine kostenlose Verschiebung des Fluges kann damit möglich sein.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer

Sie gehört zu Spanien

Mallorca ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Auf Mallorca leben 896.038 Menschen (Stand 2019)

Die Hauptstadt der balearischen Insel heißt Palma

Dort spricht man Katalanisch und Castellano (Spanisch)

Mallorca ist die größte Insel, die zu Spanien gehört

Geduld für Urlaub im Herbst

Steht dein Pauschalurlaub erst in einigen Wochen bevor, solltest du geduldig sein. Wie lange die Reisewarnung gelten wird, ist nicht klar. Die Corona-Lage kann sich durchaus schnell ändern.

„Wer Mallorca für die Herbstferien gebucht hat, kann nicht gleich morgen seine Reise kostenlos stornieren“, erklärt Fischer-Volk. Denn wer jetzt schon kündige, bleibe auf den Stornogebühren sitzen. Die Reiserechtsexpertin hat aber einen Tipp: „Am besten schaut man, wie die Situation am Reiseziel vier Wochen vor Reiseantritt aussieht.“ Dann könne man mit größerer Sicherheit eine Prognose zur Durchführbarkeit der Reise anstellen.

Urlaub auf Mallorca: Nun solltest du keine vorschnellen Entscheidungen zu einer Herbstreise treffen. (Symbolbild) Foto: dpa

Und: „Wer zu einer Risikogruppe gehört, kann den Veranstalter um eine Umbuchung auf einen späteren Zeitpunkt bitten“, sagt Fischer-Volk. Das gilt auch für Urlauber, die schon jetzt sicher wissen, dass sie auch im Herbst nicht auf die Balearen wollen. Die großen Veranstalter zeigen sich derzeit kulant bei den Umbuchungsoptionen.

Pauschalurlauber, die jetzt trotz Reisewarnung einen Urlaub buchen, gehen ein gewisses Risiko ein. „Wer jetzt noch trotz der Reisewarnung bucht, weil er davon ausgeht, dass es im Herbst nicht mehr schlimm sein wird, der kann später nicht kostenfrei stornieren, da er das Risiko in Kauf genommen hat“, so Fischer-Volk. In dem Fall käme wieder eine rechtzeitige, kostenlose Umbuchung in Frage.

Wichtig zu wissen ist zudem, dass die Reiserücktrittsversicherung im Fall einer Reisewarnung nicht greift. Solche Warnungen sind nach Angaben des Bunds des Versicherten nicht in der Versicherung inbegriffen.

Wer sich nun also gerade auf Mallorca befindet, bald dort hin will oder für Herbst einen Urlaub auf der spanischen Insel plant, sollte sich genau über seine Rechte und Pflichten im Klaren sein. (dpa mit nk)