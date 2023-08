Urlaub auf Mallorca: Touristen kehren immer wieder krank zurück – so schützt du dich

Es gibt wohl kaum etwas Ärgerlicheres als krank aus dem Urlaub auf Mallorca zurückzukehren. Doch wenn du einige Tipps beherzigst, kannst du dich davor schützen.

Der Urlaub auf Mallorca war mega-entspannend, man kehrt gut gelaunt aus den Ferien zurück – und dann DAS: Man liegt mit einer Sommergrippe flach! Direkt ist das Gefühl von Erholung verflogen, man fühlt sich müde und schlapp – wie ärgerlich! Dabei herrschen doch auf der spanischen Insel hohe Temperaturen. Ein Garant für Gesundheit ist das jedoch nicht.

Jacke trotz hohen Temperaturen immer griffbereit haben

Wie die „Mallorca-Zeitung“ rät, solltest du plötzliche Schwankungen zwischen Innen- und Außentemperatur vermeiden. Vor allem in südlichen Ländern sind Läden, öffentliche Verkehrsmittel und Restaurants oft stärker klimatisiert als wir es in Deutschland gewohnt sind. Wenn du dich nach einem Aufenthalt in kühleren Gebäuden wieder in die pralle Hitze begibst, dann schwitzt du schneller. Der Körper muss bei starken Temperaturunterschieden immer zusätzlich arbeiten, um den Unterschied auszugleichen. Deswegen habe am besten immer eine leichte Jacke griffbereit, wenn du solch klimatisierte Räumlichkeiten betrittst.

Generell solltest du auf ein gutes Raumklima achten. Wenn deine Schleimhäute gut befeuchtet sind, haben es Viren und Bakterien schwerer sich einzunisten. Und auch eine gute Ernährung ist zur Stärkung der Abwehrkräfte unerlässlich – und deswegen solltest du auch im Urlaub darauf achten genug Gemüse und Obst zu dir zu nehmen. Ebenfalls wichtig ist natürlich auch ausreichendes Trinken – am besten Wasser. Alkohol und Koffein solltest du am besten vermeiden.

Schlaf, Entspannung, Bewegung

Wie die „Mallorca-Zeitung“ schreibt, solltest du deiner Gesundheit zuliebe auch im Urlaub auf deinen Schlaf achten. Dazu Entspannung und viel Bewegung – und die Chancen auf eine fiese Sommergrippe werden geringer.