Urlaub auf Mallorca: Polizei entdeckt DAS im Netz – und muss sofort eingreifen

Mallorca. Europaweit steigen die Corona-Infektionszahlen rasant an. In Spanien hat die Regierung deswegen zu harten Maßnahmen gegriffen. Unter anderem wurde die Sperrstunde von 1 Uhr in der Nacht auf 23 Uhr vorgezogen. Dazu werden Bewohner von Risikogebieten gebeten, sich nur in dringenden Fällen draußen zu bewegen.

An Urlaub auf Mallorca ist unter diesen Umständen natürlich nur schwer zu denken. Zumal ganz Spanien bis auf Ausnahme der Kanarischen Inseln als Risikogebiet eingestuft wurde. Doch trotz der harten Maßnahmen gibt es für die Polizei auf Mallorca einiges zu tun: Es kam zu unschönen Party-Szenen. Verabredungen fanden dabei über das Internet statt. Die „Mallorca-Zeitung“ berichtete nun über zwei illegale Events mit zahlreichen Betrunkenen.

Urlaub auf Mallorca: Illegale Party mit jungen Leuten

Für uns ist es aktuell nur schwer vorstellbar, auf der Baleareninsel Urlaub zu machen. Das Auswärtige Amt warnt aktuell wegen der hohen Infektionszahlen vor nicht notwendigen Reisen nach Spanien. Ausnahme sind die Kanarischen Inseln.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma

dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Die Bewohner auf der Party-Insel treffen die neuen Maßnahmen schwer. Ausbleibende Touristen, keine großen Feiern, nur geringe Auslastung – viele Existenzen stehen auf dem Spiel, einige haben bereits aufgegeben. Doch offenbar will sich gerade die jüngere Generation das Feiern (noch) nicht verbieten lassen. Am vergangenen Wochenende kam es gleich zu mehreren illegalen Partys.

Die Polizei löste beide Veranstaltungen nach kurzer Zeit auf. Am Wochenende galt noch eine Ausgangssperre bis 1 Uhr, das wollten sich die Jugendlichen offenbar zu Nutze machen. Am Freitagabend stieß eine Streife der Guardia Civil an einer Finka auf mehr als 50 Feiernde, die zum Teil stark betrunken waren.

Nur einen Tag später gab es in Manacor ein weiteres Partyevent. Erneut war über die Sozialen Medien zur Teilnahme aufgerufen worden. Blöd nur: Der Aufruf ging laut „Mallorca Zeitung“ auch bei der Polizei ein. Alle Gäste wurden nach Hause geschickt und erhalten ein Knöllchen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmen. (dav)