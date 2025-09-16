Urlaub auf Mallorca: Luxus-Hotel reserviert öffentliche Liegen für Gäste – alle anderen haben Pech

Im Sommerurlaub ist ein Platz an der Sonne heiß begehrt – doch auf Mallorca eskaliert der Kampf um die besten Liegen. Das frisch renovierte Luxus-Hotel Four Seasons in Formentor steht im Verdacht, den öffentlichen Strandzugang für sich zu beanspruchen.

Laut dem „Mallorca Magazin“ sollen Hotelmitarbeiter großflächig weiße Handtücher zwischen den hoteleigenen Liegen und der Wasserlinie verteilt haben, um exklusive Zonen für Gäste abzustecken. Auf seiner Website wirbt das Hotel sogar mit dem „privaten Strand des Resorts“ – obwohl Strände in Spanien laut Gesetz für alle da sind.

Keine Liegen für externe Gäste

Bereits vergangenen Freitag beschwerte sich eine Urlauberin beim Rathaus von Pollença: Externe Besucher dürfen in diesem Sommer keine Liegen oder Schirme mehr mieten – oder nur zu Luxuspreisen. Zwei Liegen mit Schirm kosten stolze 157,50 Euro pro Tag, ein balinesisches Bett schlägt mit 210 Euro zu Buche, jede weitere Liege kostet 65 Euro extra. Für viele Reisende bleibt nur der wenig attraktive Randbereich beim Strandrestaurant.

Die Kommentare in einem Instagram-Post sprechen von einem klaren Versuch, Nicht-Hotelgäste auszusperren, sogar von „Kartellen“ ist die Rede. Nach Angaben des „Mallorca Magazin“ liegt bereits eine Anzeige bei der spanischen Küstenbehörde vor, die den Vorwürfen nachgeht. Das spanische Küstengesetz schreibt nämlich vor, dass ein mindestens sechs Meter breiter Uferstreifen frei zugänglich sein muss und öffentliche Strände von allen genutzt werden dürfen.

Die Debatte um die Playa de Formentor, einen der bekanntesten Strände der Insel, gibt schon länger. Bereits 2024 hagelte es Beschwerden über überzogene Preise. Mit den neuen Vorwürfen um angeblich blockierte Liegeflächen dürfte der Streit um Mallorcas Vorzeige-Strand so schnell nicht enden – und für Urlauber bleibt unklar, ob sie in der Hauptsaison überhaupt noch ein schattiges Plätzchen finden.