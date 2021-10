Urlaub auf Mallorca: Bittere Nachricht! Diese Corona-Regel gilt noch mindestens sechs Monate

Freedom-Day beim Urlaub auf Mallorca? Den wird es so schnell wohl nicht geben, wie die Gesundheitsministerin Carolina Darias nun mitteilte.

Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, müssen sich Urlauber wohl oder übel mit dem Gedanken anfreunden, noch eine geraume Zeit eine Coronamaske in der Öffentlichkeit zu tragen.

Urlaub auf Mallorca: Bittere Nachricht für Urlauber - Maskenpflicht wird verlängert

Um genauer zu sein: Bis zum Frühjahr 2022 voraussichtlich. Und auch nur in öffentlich zugänglichen Räumen.

In Österreich und in den Niederlanden können Touristen beispielsweise die Masken im Supermarkt schon fallen lassen. In Großbritannien wurde auch im Sommer schon der Freedom Day gefeiert.

Das Coronavirus wütete auf der spanischen Baleareninsel aber äußerst heftig. Bis zum 26. Juni mussten Einheimische und Touristen laut Mallorca-Zeitung die Maske sogar in der Öffentlichkeit tragen. Auf dem Weg zum Strand mussten Touris also noch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Doch diese Maßnahme durfte zu Beginn der Sommerferien aufgehoben werden.

Aktuell liegt die Inzidenz auf Deutschland beliebtester Insel bei 24,5. Doch diei Hotelbranche könnte trotzdem schon früher als gedacht die Saison beenden. Mehr dazu liest du hier >>>

