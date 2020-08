Urlaub auf Mallorca: Frau will von Balearen-Insel nach Hause fliegen – sie hat nur noch eine Frage

Wer aktuell Urlaub auf Mallorca macht oder einen solchen plant, dürfte bei den letzten Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes besonders genau zugehört haben.

Denn das Robert-Koch-Institut (RKI) hat Spanien am Freitag zum Risikogebiet erklärt – mit Ausnahme der Kanarischen Inseln. Und das hat ernsthafte Auswirkungen für alle, die Urlaub auf Mallorca oder andernorts in Spanien machen oder vorhaben. Denn wer aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland kommt, muss sich an entsprechende Quarantänevorschriften halten.

Urlaub auf Mallorca: Touristin hat wichtige Frage zu Corona-Tests

Die Sorge um derartige Konsequenzen treibt auch Mallorca-Urlauberin Lisa um. In der Facebook-Gruppe „Mallorca Live“ hat sie deshalb um Rat gefragt: „Wo kann man denn auf Mallorca diesen Corona-Test machen, kurz bevor man nach Hause fliegt? Und wie lange dauert es, bis das Ergebnis da ist?“ Im Falle eines negativen Testergebnisses könnte man sich so eine Quarantäne in Deutschland sparen.

Corona-Tests am Flughafen in Frankfurt. Foto: imago images / Ralph Peters

Doch die Frage sorgt für heftige Diskussionen in den Kommentaren. Vor allem die Kosten für die Tests sind ein Streitpunkt. Einigen Facebook-Usern zufolge liegen die Preise für einen Corona-Test auf Mallorca zwischen 150 Euro (Ergebnis innerhalb von 24 Stunden) und 250 Euro (Ergebnis noch am selben Tag). Einige Krankenhäuser würden sogar bis zu 500 Euro pro Test verlangen.

Diese Regionen in Spanien gelten als Covid-19-Infektionsherde:

Aragón

Katalonien

Navarra

La Rioja

Kastilien

Léon

das Baskenland

Madrid

die Baleareninseln (auf Mallorca besonders Palma da Mallroca)

(Quelle: Auswärtiges Amt)

Leute erzählen zudem von schlechten Erfahrungen mit zu langen Wartezeiten auf Testergebnisse. Andere diskutieren darüber, wann und in welcher Form Corona-Testergebnisse von den Behörden akzeptiert werden. Doch ein Blick auf die Website des Auswärtigen Amts verschafft etwas mehr Klarheit.

Tests und Quarantäne: Diese Infos gibt das Auswärtige Amt

Grundsätzlich gibt es für Urlauber zwei Möglichkeiten: Entweder sie lassen sich im Urlaubsland innerhalb von 48 Stunden vor der Abreise testen, müssen den Test dann aber selber bezahlen – oder man lässt sich nach der Rückkehr innerhalb von drei Tagen kostenlos in Deutschland testen und bleibt mindestens so lange in häuslicher Quarantäne, bis das Testergebnis vorliegt.

„Das Testergebnis muss - unabhängig davon, ob vor oder nach Einreise getestet wurde - für mindestens 14 Tage nach Einreise aufbewahrt werden. Es muss dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorgelegt werden“, schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite.

Wer im Ausland positiv getestet wird, muss sich dort in Quarantäne begeben. Wie die Quarantäne bei einem positiven Testergebnis in Deutschland ausfällt, hängt vom jeweiligen Bundesland ab, in dem man sich befindet. (at)