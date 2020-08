Urlaub auf Mallorca: Frau fliegt auf Insel und schmiedet außergewöhnlichen Plan

Sie wollte eigentlich mit Freundinnen für ein Festival nach Mallorca fliegen, das wegen Corona allerdings abgesagt wurde. Ihre Freundinnen stornierten den Urlaub, doch Dana K. reiste nun trotzdem auf die Insel. Dafür schmiedete sie einen außergewöhnlichen Plan.

Was hatte die Frau vor?

Urlaub auf Mallorca: Frau verfolgt außergewöhnlichen Plan auf Insel

In der Facebook-Gruppe „Mallorca Live - Urlaub und Leben auf Mallorca“ schrieb Dana K.: „Ich wollte nachfragen, ob es entweder jemand gibt, der oder die spontan nächste Woche Hilfe (...) benötigt und mir dafür einen Schlafplatz anbieten kann, oder ob jemand ein Zimmer auch gegen Bezahlung (...) hat.“

Daraufhin erhielt die 48-Jährige Antworten, wie: „Frag' doch mal bei Mallorca-Tierrettung oder bei Anja Dauber nach..“, „Poste das ganze noch mal in der Mallorca-Börse und der Inselradio Mallorca-Gruppe“, „Würde ich da wohnen, würde ich dir gerne einen Schlafplatz anbieten.“

Eine Zusage war aber nicht unter den Antworten. Doch dann habe sie ein junger Deutscher kontaktiert, der mit seiner Familie im Mai nach Mallorca ausgewandert sei. Seine Frau habe sich zufällig derzeit – ebenfalls wie Dana K. – in Berlin befunden und Hilfe beim Ausmisten der alten Wohnung gebrauchen können, wie Dana K. gegenüber dieser Redaktion berichtet.

„Das hörte sich eigentlich total gut an. Denn eigentlich hatte ich mich schon damit abgefunden, zu Hause zu bleiben“, erzählt die 48-Jährige. Wenig später sei sie dann also zu der Wohnung in Berlin gefahren und habe die Frau getroffen. Dana K. habe ihr geholfen, die Wohnung auszumisten und habe gegen etwas Geld diverse Lebensmittel mitnehmen können – eine Win-Win-Situation also!

Frau fliegt zu fremder Familie auf Mallorca

Dann sei Dana K. am Dienstag mit der Absprache nach Mallorca geflogen, dort bei der jungen Familie unterzukommen. Was sie dort genau erwarten würde, sei ihr aber nicht klar gewesen.

Am Flughafen habe sie die junge deutsche Familie schließlich abgeholt. Sie hätten die 48-Jährige mit zu sich nach Hause nach Port d’Andratx, im Westen der Insel, genommen und ihr einen Schlafplatz angeboten. Ihr Plan schien aufzugehen.

Urlaub auf Mallorca: Dana K. „hasst“ es, alleine zu reisen. Deshalb ließ sie sich etwas einfallen. Foto: Dana Kasten

Die 48-Jährige schlafe nun also auf dem Familiensofa und wohne dort kostenlos. Dafür sei sie mit dem Hund der Familie Gassi gegangen und habe ein bisschen die Wohnung geputzt. Außerdem habe sie sich um das Baby der jungen Familie gekümmert.

Verlauf des Urlaubs noch ungewiss

Bisher funktioniere die Wohnsituation sehr gut, berichtet Dana K. Sie habe sich von der Familie sogar ein Fahrrad leihen dürfen und damit ein bisschen die Umgebung erkundet. Zunächst wolle sie bis Sonntag bei der Familie wohnen bleiben, gerne aber auch bis zu ihrer Rückreise nach Deutschland kommenden Donnerstag.

Die 48-Jährige betont aber: „Ich bin nicht mittellos und nicht darauf angewiesen, die restliche Zeit meines Urlaubs bei der Familie zu wohnen.“ Schließlich wolle sie keine Umstände machen und habe bei der Erkundungsfahrt mit dem Fahrrad ein Hostel direkt in der Nähe gesehen. Da wolle sie sich mal nach den Preisen erkundigen. Eine andere Idee sei, Kontakt zu einer Hilfsorganisation aufzunehmen, die arme Familien auf Mallorca unterstütze.

Dana K. erklärt: „Ich mache öfters 'Urlaub gegen Hand'.“ Sie kenne die Situation also, fremden Menschen unter die Arme zu greifen und dafür während ihres Urlaubs kostenlos bei ihnen unterzukommen. Ihr außergewöhnlicher Plan ging damit offenbar auch dieses Mal auf.