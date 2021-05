Urlaub auf Mallorca: Dieses Bild vom Flughafen macht sprachlos

Dank der sinkenden Infektionszahlen hat die spanische Regierung Lockerungen in vielen Regionen vorgenommen. Somit ist unter anderem der Urlaub auf Mallorca wieder möglich. Auch aus Deutschland gab es zuletzt Signale der Entspannung für alle Urlaubswilligen.

Während sich viele Urlauber darüber freuen, sind einige Menschen den schnellen Lockerungen gegenüber skeptisch. Die Bilder von den Touristen auf ihrem Weg zum Urlaub auf Mallorca dürften dabei den kritischen Stimmen Nahrung geben.

Urlaub auf Mallorca: Bilder sorgen für Aufregung

Erleichtert und angespannt zugleich – so fühlen sich wohl die meisten Deutschen angesichts der Lockerungen in der Reisebranche. Nach monatelangem Stillstand hat die Reiselust Richtung Mallorca seit Kurzem wieder an Fahrt aufgenommen. Viele Menschen nutzen die Möglichkeit, um den Stress der letzten Monate zu vergessen.

+++ Mallorca: Großes Touristen-Chaos auf der Insel! Das hat jetzt ernste Konsequenzen +++

Auf Twitter kursiert zurzeit ein Schnappschuss der zeigt, wie viele Menschen sich für eine Auszeit auf den Weg auf die Insel gemacht haben. Mit Blick auf das Foto könnte man meinen, am Flughafen auf Mallorca herrsche Ausnahmezustand.

------------------------------

Das ist Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalan

größte Insel, die zu Spanien gehört

------------------------------

Dicht gedrängelt stehen hunderte Touristen vor der Passkontrolle. Bis auf den Mundschutz ist von den Hygieneregeln nicht viel zu erkennen. Durch die aktuell geltenden Reisebeschränkungen ist zwar davon auszugehen, dass die Menschen auf dem Bild negativ auf das Virus getestet worden sind, dennoch sorgen sich auf Twitter einige Nutzer vor einer weiteren Infektionswelle.

+++ Urlaub an der Ostsee: Usedom-Touristen verlieren den Durchblick – „Alles unverständlich“ +++

Urlaub auf Mallorca: Twitter-Nutzer sind skeptisch

„Das ist total verrückt“, stellt jemand fest. Ein anderer Nutzer kommentiert: „Das ist der richtige Weg sich mit Corona anzustecken.“

------------------------------

Weitere Nachrichten zum Thema Reisen:

Urlaub an der Ostsee: Frau entdeckt Mann am Strand – und kann nicht fassen, was er macht

Urlaub an der Nordsee: Heiße Diskussionen über Kult-Restaurant – „Nicht wirklich verstanden“

Kreuzfahrt-Reederei will gute Laune verbreiten – doch das geht nach hinten los

------------------------------

Today at Palma Airport, Mallorca 🤦 pic.twitter.com/wQtmHNTUUY — G man (@gdog2010_john) May 27, 2021

Während einige Kommentare sogar scherzhafte Vergleiche zu einer Zombieapokalypse ziehen, sind die Twitter-Nutzer insgesamt ziemlich geschockt aufgrund der Menschenmassen am Flughafen. „Ich bin sprachlos“, fasst eine Frau die Situation zusammen. (neb)