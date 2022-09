Urlaub auf Mallorca: Frau auf Flug von Sitznachbar sexuell belästigt – nach der Landung folgt die Quittung

Dieser Urlaub auf Mallorca begann für eine Touristin alles andere als schön.

Während des Flugs auf die Baleareninsel wurde sie von ihrem Sitznachbar sexuell belästigt. Sein Urlaub auf Mallorca begann dann aber auch ganz anders, als er sich es erhofft hatte.

Urlaub auf Mallorca: Frau während Flug sexuell belästigt

Einen Urlaub möchte man eigentlich möglichst ohne Stress beginnen. Schon der Flug wurde für eine Britin aber zum reinsten Horror-Trip. Bereits kurz nach dem Abflug mit Ryanair soll sie von ihrem Sitznachbarn sexuell belästigt worden sein. Demnach soll der Mann sie erst an der Schulter berührt haben und, nachdem sie seine Hand wegstieß, berührte er plötzlich eine ihrer Brüste unter ihrer Kleidung. Dort soll er seine Hand einige Sekunden gelassen haben.

Wie die „Sun“ berichtet, soll das aber noch nicht alles gewesen sein. Offenbar hat der Brite der jungen Frau auch noch vorgeschlagen, auf der Toilette des Flugzeugs Sex zu haben. Während des Flugs soll er dann auch noch mehrere sexistische Bemerkungen gemacht haben.

Schlimm, was eine Frau auf dem Flug zum Urlaub auf Mallorca erlebt hat. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Olaf Schuelke

Urlaub auf Mallorca: Mann am Flughafen verhaftet

Nach dem widerlichen Vorfall wandte sich die junge Britin an das Kabinenpersonal. Dieses kontaktierte daraufhin die Polizei auf Mallorca, die auf den 35-jährigen Briten am Flughafen wartete. Kurz nach der Landung des Fliegers wurde der Brite umgehend festgenommen. Nach einer Nacht in Gewahrsam soll er nun vor Gericht gestellt werden.

Die Frau befindet sich im Urlaub auf Mallorca. Es wird vermutet, dass sie in Palma vor Gericht gehen musste, um ihre polizeiliche Aussage zu bestätigen. Es wird vermutet, dass der männliche Verdächtige ebenfalls als Tourist unterwegs nach Mallorca war, obwohl es dafür noch keine offizielle Bestätigung gibt.

„Die Besatzung dieses Fluges von Liverpool nach Palma (25. September) bat die Polizei um Hilfe, nachdem sie auf eine Person aufmerksam gemacht wurde, die sich einem anderen Passagier gegenüber unangemessen verhielt. Die Besatzung distanzierte den Passagier für den Rest des Fluges von dieser Person und die Polizei holte ihn nach der Landung aus dem Flugzeug“, so ein Sprecher von Ryanair laut der „Sun„.