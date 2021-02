Urlaub auf Mallorca: Neue Strategie für Reisen – wird der Urlaub 2021 SO doch möglich?

Ein Urlaub auf Mallorca? Das war für viele Reiseliebhaber aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit nicht möglich. Für die sonst so beliebte Baleareninsel ein harter Schlag. Denn auch auf Mallorca herrscht derzeit noch ein Lockdown.

Um die Tourismusbranche langsam wieder anzukurbeln und damit einen Urlaub auf Mallorca wieder zu ermöglichen, hat die spanische Regierung nun einen Plan.

Urlaub auf Mallorca: Neue Strategie für Reisen

Demnach arbeite man gerade an sogenannten Reisekorridoren, wie Reyes Maroto, Tourismusministerin der Zentralregierung in Madrid am Montag bei einer Pressekonferenz laut „Mallorca Magazin“ mitteilte.

--------------------------------

--------------------------------

Demnach könnte vor allem eine Personengruppe von der Regelung profitieren.

Urlaub auf Mallorca: Geimpfte Urlauber haben Vorteil

So sollen das Ziel dieser Reisekorridore Impf-Zertifikate oder Impf-Reisepässe sein. Spanien arbeitet dafür gerade eng mit der Europäischen Union und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zusammen. Das Gute: „Damit soll sicheres Reisen möglich werden“, erklärt Maroto weiter.

Mallorca: Fehlende Touristen machen der Insel schwer zu schaffen. Foto: imago images/Eibner

Spanien arbeitet demnach daran, Mobilität schnell wieder zu ermöglichen. Konkret gebe es vor allem für diese spanischen Regionen Reisepläne:

Balearen

Kanaren

Katalonien

Andalusien

Im Zuge des strengen Lockdowns verbessert sich die Lage in Mallorca gerade rapide: Die spanische Region meldete am Dienstag nur noch 52 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – die niedrigsten Werte seit Ende Juli.

Die Regionalregierung erwägt nach Medienberichten eine Lockerung der Einschränkungen ab dem 2. März. Sie wolle zunächst unter anderem die Öffnung der Außenbereiche bis 16 Uhr erlauben, berichteten die Regionalzeitungen „Diario de Mallorca“ und „Última Hora“.

Ein Urlaub auf Mallorca ist demnach bald vielleicht sogar wieder möglich. (jhe mit dpa)