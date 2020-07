Urlaub auf Mallorca: Chaos am Flughafen Palma – Touristen erheben schlimme Vorwürfe

Beim Urlaub auf Mallorca fängt der Stress durch die Corona-Schutzmaßnahmen bereits am Flughafen an.

Endlich wieder Urlaub auf Mallorca, denken sich viele Deutsche passend zur Sommerferien-Zeit. Doch glaubt man Berichten von Touristen auf Mallorca, beginnt der Urlaub auf Mallorca schon am Flughafen Palma nicht gerade entspannend.

Urlaub auf Mallorca: Chaos am Flughafen

Wenn man an Urlaub auf Mallorca denkt, denkt man erst mal an Entspannung eine stressfreie Zeit. Aber was Touristen von den Zuständen am Flughafen Palma de Mallorca berichten, klingt eher nach dem Gegenteil.

Internationale Reisende müssen am Flughafen Palma de Mallorca ein Gesundheitsdokument vorlegen. Foto: imago stock&people gmbh

Denn der Andrang am Flughafen Palma ist groß – so habe es am Wochenende zahlreiche Beschwerden gegeben, weil es zu „chaotischen Zuständen“ und „Menschenansammlungen“ kam, berichtet die „Mallorcazeitung“.

Urlaub auf Mallorca – das musst du beachten:

seit dem 13.Juli gibt es eine Maskenpflicht auf der Insel in allen öffentlichen Räumen, der Straße und im Freien

es gilt eine Abstandregelung von 1,5 Metern zu allen Menschen, die nicht gemeinsam mit dir reisen

Internationale Flugreisende müssen ein Formular im „Spain-Travel-Health-Portal“ zur Gesundheitskontrolle ausfüllen, müssen danach QR-Code bei Einreise vorzeigen

Ausnahmen der Maskenpflicht sind nur am Strand, in Schwimmbädern und beim Sport

ein Verstoß gegen die Maskenpflicht kann rund 100 Euro kosten

Die Wartezeiten entstanden vor allem dadurch, dass internationale Reisende die entsprechenden Gesundheitspapiere abgeben mussten. Der Flughafenleitung wird „fehlende Organisation“ vorgeworfen.

Urlaub auf Mallorca: Willkürliche Kontrollen

Außerdem sei es bei dem Menschenandrang unmöglich gewesen, den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einzuhalten, erzählen einige Passagiere. Bei 173 ankommenden Flügen am Samstag in Palma habe es einfach zu wenig Platz für die Ankommenden gegeben.

Im Chaos kam es zudem zu lückenhaften Kontrollen, nicht bei allen Einreisenden wurde die Temperatur gemessen, bevor sie den Flughafen verlassen konnten. Vor allem Touristen aus dem spanischen Festland seien ohne Fiebermessung durchgelassen worden, schreibt die „Mallorcazeitung“.