Urlaub auf Kreta: Frau geht zum Strand – was sie dort entdeckt, empört sie zutiefst

Schön am Strand liegen, die Sonne genießen, den Wellen zuhören – in diesem Jahr müssen viele Urlaubs-Fans wegen Corona darauf verzichten.

Einige reisen dafür in Gegenden, die noch nicht als Risikogebiet deklariert wurden. So wie die griechische Insel Kreta. Für eine Frau, die sich jetzt auf Facebook meldet, sollte es eigentlich der perfekte Urlaub werden.

Doch in ihrem Urlaub auf Kreta ist nicht alles so, wie es sich die Touristin vorgestellt hat.

Urlaub auf Kreta: Touristin empört, als sie zum Strand geht

In einer Facebook-Gruppe lässt die Urlauberin ihrer Enttäuschung freien Lauf, nachdem sie am Strand von Zorbas in Stavros – einem kleinen Ort auf der Halbinsel Arkotiri – den Tag verbracht hatte. Sie warnt alle Reise-Interessierten, die vorhaben, bei ihrem Urlaub auf Kreta künftig auch den Strand aufzusuchen: „Stavros Zorbas Beach – Liegen sollten gemieden werden. Wucherpreis von 25 Euro.“

Die Touristin findet den Liegenpreis von 25 Euro viel zu teuer. Foto: imago images / A. Goumenaki

Die Strandliegen sind der Urlauberin offenbar zu teuer. Prompt melden sich auf Social Media andere Kreta-Kenner zu Wort.

Das Auffällige: Die Meinungen zu dem Thema sind sehr unterschiedlich:

„Wenn es genügend Leute gibt, die die 25 Euro zahlen, dann wird sich am Preis auch nichts ändern.

Und an beliebten, stark frequentierten Stränden sind erhöhte Preise normal.“

Und an beliebten, stark frequentierten Stränden sind erhöhte Preise normal.“ „25 Euro ist eindeutig Wucher, darum geht's und nicht ob man sich etwas gönnt oder nicht.“

„Kostet in Holland, Noordwijk, das Gleiche! Nimm es oder lass es!!“

„Dann halt nicht mieten, ist ja keiner dazu gezwungen.“

„In Stavros ist nicht so viel Tourismus, und der Betreiber hält alles sauber, sein Strandteil u.s.w. Man kann auch daneben ohne Liegen und Geld liegen....die Bucht genießen...“

Eine Kreta-Erfahrene klärt obendrein über den Preis von 25 Euro auf: „Bei den 25 Euro handelt es sich um zwei Liegen plus Schirm.“

Urlaub in Kreta: Strand in Stavros DESHALB weltberühmt

Der Strandabschnitt in Stavros ist für manche Filmkenner kein unbekannter. Im Gegenteil: Er ist sogar weltberühmt, da dort im jahr 1964 der Film „Alexis Zorbas“ mit Hollywoodstar Anthony Quinn gedreht wurde. Nur 20 Kilometer weiter befindet sich der bekannte Ort Chania.

Für eine andere Touristin war der Urlaub auf Kreta weniger wegen der teuren Liegen, sondern wegen etwas ganz anderem eine Enttäuschung. Es war eine Erfahrung, die sie wohl nicht wieder so schnell vergisst.