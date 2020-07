Urlaub auf Kreta: Passagiere aus Berlin müssen nach Landung 500 Euro Strafe zahlen, weil sie DAS nicht getan haben

Die elektronische Anmeldung beim Urlaub auf Kreta ist das vorherrschende Thema in den sozialen Netzwerken.

Viele Urlauber haben Sorge, dass sie ihren QR-Code nicht rechtzeitig erhalten, den sie bei der Einreise auf der Insel brauchen.

Urlaub auf Kreta: Touristen zu Strafen verdonnert

Da verwundert es doch, dass scheinbar zwei Touristen vor ihrem Urlaub auf Kreta davon so gar nichts mitbekommen hatten.

Mindestens zwei Passagiere eines Fluges aus Berlin, der am Donnerstag auf Kreta landete, mussten jetzt nämlich eine Strafe in Höhe von 500 Euro zahlen, weil sie kein Formular ausgefüllt hatten, mit dem sie lokalisiert werden können, solange sie sich in Griechenland aufhalten, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Die Betroffenen sagten Reportern am Flughafen von Heraklion, niemand habe sie vor Antritt der Reise informiert, dass sie dieses Formular ausfüllen müssen.

Touristen am Flughafen in Heraklion. Foto: dpa

Es ist der erste Fall, in dem die griechischen Behörden diese Geldstrafe verhängten. Bislang war es möglich, das Formular auch schriftlich nach der Ankunft an einem griechischen Flughafen auszufüllen. Eine Reaktion des Tourismusministeriums in Athen gab es zunächst nicht.

Alle Urlauber, die auf dem Luftweg nach Griechenland kommen, müssen sich mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Ein Algorithmus errechnet dann, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen.

Paar erlebt schlimme Überraschung am Flughafen

