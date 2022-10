Urlaub auf Kreta: Tragödie am Strand! Tourist stirbt auf Sonnenliege

Was für eine schreckliche Tragödie im Urlaub auf Kreta!

Ein britischer Tourist (62) ist auf der Sonnenliege am Strand von Stalida gestorben, nachdem er sich beim Schwimmen unwohl gefühlt hatte und sich auf die Liege neben seine Frau legte.

Urlaub auf Kreta: Tourist stirbt auf Sonnenliege

Darüber berichtet das britische Nachrichtenportal „Mirror“. Das Todesdrama hat sich am Donnerstag (13. Oktober) ereignet. Die genauen Umstände sind noch nicht klar.

Bekannt ist, dass er sich nach dem Schwimmen im Meer unwohl gefühlt und er sich deshalb wieder auf die Sonnenliege gelegen hätte. Ein Rettungswagen ist vor Ort gewesen, konnte aber nur noch den Tod des 62-Jährigen feststellen. Jetzt soll laut „Mirror“ eine Autopsie klären, woran er letztlich gestorben ist.

Urlaub auf Kreta: Nicht einziges Todesopfer in Griechenland

Schon im Juli ist ein britischer Tourist tot am Strand aufgefunden worden. Der Mann lag noch stundenlang auf der Sonnenliege, obwohl er bereits verstorben ist. Andere Strandgänger hatten gedacht, er würde sich sonnen. Und auch Anfang Oktober ist eine Frau aus Wales tot am Strand von Almyride in Chania (Kreta) gefunden worden.

Wahrscheinlich ist sie den starken Wellen des Mittelmeeres oder der herrschenden Flut und dem Starkregen zum Opfer gefallen und ertrunken. Auch der Flughafen von Kreta steht zeitweise unter Wasser, wenngleich viele Flüge planmäßig stattfinden können.