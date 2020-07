Urlaub auf Kreta: Immer wieder Schüsse auf Touristen-Insel – dahinter steckt...

Hohe Berge mit einer atemberaubenden Natur, unzählige Strände und ein türkisblaues Meer: Ein Urlaub auf Kreta hat viel zu bieten. Dennoch fallen auf der Touristen-Insel auch immer wieder Schüsse. Was steckt dahinter?

Urlaub auf Kreta: Warum fallen Schüsse auf Touristen-Insel?

Kreta ist sehr vielfältig und bietet jede Menge Möglichkeiten zur Entspannung. Allerdings tritt dort auch nicht selten ein Phänomen auf, das unwissende Touristen im Urlaub einen Schrecken einjagen kann. So fallen auf der südlichsten Insel Griechenlands hin und wieder Schüsse.

Doch was geht da vor sich? Die Schüsse stammen weder von kriminellen Personen noch von Polizisten oder Jägern. Vielmehr geben Hochzeitsgäste während einer Hochzeitsfeier Schüsse in die Luft ab. Diese symbolisieren die Freude und gehören zu einer alten Tradition der Kreter.

Dass die Schüsse Touristen aber einen Schrecken einjagen, ist verständlich. Und die Schüsse sind in Griechenland heftig umstritten, was besonders daran liegt, dass sie bereits die eine oder andere Tragödie ausgelöst haben, wie verschiedene Medien berichten. Dennoch kann es während einer Hochzeitsfeier vor allem in Dörfern zu einem oder mehreren Schüssen kommen.

Tradition mit mehreren Bräuchen

Eine klassische Hochzeit in Griechenland erfolgt in der Kirche. Nach dem Gottesdienst halten die Trauzeugen Kronen über den Köpfen des Brautpaares und bilden gemeinsam mit diesem einen Kreis, in dem sie sich tanzartig bewegen. Anschließend verlassen die Hochzeitsgäste die Kirche und empfangen das frisch gebackene Ehepaar vor der Kirche, in dem sie Reis auf den Mann und die Frau werfen.

Urlaub auf Kreta: Griechenland ist bekannt für seine schönen Strände, wie etwa der Palmenstrand von Vai. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

Unverheiratete Mädchen und Frauen verteilen dann Süßigkeiten an die Hochzeitsgäste. Zudem versammeln sie sich an einem Ort, die Ehefrau dreht sich um und wirft den Brautstrauß in Richtung der Frauen. Diejenige, die die Blumen auffängt, wird als nächste heiraten, so zumindest die Tradition. Anschließend macht sich das Ehepaar sowie die Hochzeitsgäste auf zu jener Feier, bei der gegessen und zu Musik getanzt wird, und der eine oder andere Schuss möglich ist.

Touristen sollten vor ihrer Reise also wissen, dass das Ertönen von Schüssen auf der Insel durchaus normal ist. Dann dürfte ihrem Urlaub auf Kreta allerdings nichts mehr im Weg stehen.