Urlaub auf Kreta: Frau schwimmt im Meer – und fühlt sich auf einmal gar nicht mehr wohl „Erschreckend!“

Foto: Lovely moments – Photography by Anja Jakob; imago images / Westend61 (Montage: DER WESTEN)

Aktualisiert: am 29.09.2020 um 07:01

Urlaub auf Kreta ist für viele ein Traum.

Auch für Fotografin Anja sollte der Urlaub auf Kreta etwas ganz Besonderes werden. Doch beim Schwimmen im Meer fühlte sie sich plötzlich nicht mehr wohl. Der Grund. die Urlauberin entdeckte etwas Erschreckendes im Wasser.

Urlaub auf Kreta: Frau macht erschreckende Beobachtung

In der Facebook-Gruppe „Kreta – Die Urlaubs Insel unseres Vertrauens“ postet die Frau Fotos vom Voulisma Beach. Das Wasser, der Sand, die Felsen – einfach traumhaft. Das finden viele auch, die Urlaub auf Kreta gemacht haben.

Doch Anja, die ebenfalls auf der Insel war, kann noch von anderen Dingen berichten.

Urlaub auf Kreta: Urlauberin schockiert über Zustand des Strandes

Wer Urlaub auf Kreta macht, finden an einem Strand Plastik-Flaschen – in zerfetzter Form. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Sie schreibt unter dem Post: „Wir waren letzte Woche auch da. Sehr schön auf dem 1. Blick. Es war so viel Plastikzeugs die ersten paar Meter. Ganz kleine Stücke. Ich musste nach paar Minuten raus, da ich immer das Gefühl hatte, beim Schwimmen Plastik an den Fingern zu haben. Erschreckend, wenn man genauer hinschaut.“

Unserer Redaktion hat sie außerdem erzählt, dass ein Mädchen am Strand unterwegs war, um das Plastik einzusammeln. „Sie hatte nach zehn Minuten eine halbvolle Tüte. Das war schon erschreckend“, erzählt sie.

-------------

Das ist die griechische Insel Kreta:

Kreta ist die größte griechische Insel

sie hat eine Fläche von 8261 Quadratkilometern

die Küste ist mehr als 1000 Kilometer lang

Kreta ist die fünftgrößte Insel im Mittelmeer

auf der Insel leben etwa 623.000 Menschen

-------------

Laut Anja handelte es sich dabei um zersetztes Plastik, das im Wasser trieb. „Ich glaube, viele sehen das gar nicht, da die Schönheit des türkisen Wassers überwiegt.“

-------------

Mehr zum Thema Urlaub auf Kreta:

Urlaub auf Kreta: Hotel fordert DAS von deutschen Touristen – „Ist das üblich oder sind wir die einzigen?“

Urlaub auf Kreta: Schock für Urlauber! Plötzlich wackelt alles

Urlaub auf Kreta: Deutsche machen in Hotel erschreckende Entdeckung – „Sind die Einzigen, die...“

-------------

Urlaub auf Kreta: Anja ist nicht alleine

Eine andere Urlauberin hat ähnliche Erfahrungen gemacht: „Ja, das mit dem Plastik stimmt. An vielen Stellen sind viele kleine Plastik-Partikel. Aber es läuft auch jemand rum, der so gut es geht mit einem Netz die Partikel versucht zu beseitigen.“

Sie stellt ernüchternd fest: „Weiter hinein ging es dann eigentlich! Das ist aber ja leider auch dem Menschen zuzuschreiben, dass die Natur mit solchen Folgen zu kämpfen hat.“

+++ Urlaub auf Rhodos: Paar fliegt zurück nach Hause – im Gepäck haben sie ausgerechnet DAS +++

Urlaub in Griechenland: Hotel-Mitarbeiter genervt

Ebenfalls interessant: Hotel-Mitarbeiter in Griechenland sind ausgerechnet von Deutschen extrem genervt. Seitdem steht das Hotel leer. Hier erfährst mehr <<<

Urlaub an der Nordsee: „Mir blutet das Herz“ – DIESES Sylt-Foto sorgt für Wut

Wie auf Kreta gibt es auch an der Nordsee etwas, was die Touristen und Einheimischen am Urlaub stört. Hier mehr dazu>>> (ldi)