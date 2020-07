Urlaub auf Kreta: Frau fliegt nach Griechenland – am Flughafen fällt ihr DIESES Detail auf

Nach dem Corona-Lockdown werden seit wenigen Wochen wieder die ersten Ziele wieder angeflogen. Zuerst Mallorca, seit dem 1. Juli beispielsweise auch Griechenland. Einer der ersten Gäste auf der Insel Kreta erzählt von seinen ersten Beobachtungen am Flughafen bei seinem Urlaub auf der griechischen Insel Kreta. Der Frau ist dabei ein überraschendes Detail aufgefallen.

Urlaub auf Kreta: Griechenland empfängt wieder erste Gäste

Griechenland hatte die erste Corona-Welle vergleichsweise glimpflich überstanden. Entsprechend groß waren die Hoffnungen an den Touristen-Hotspots im Land, möglichst schnell wieder die ersten Urlauber in Empfang nehmen zu können: Kreta, Rhodos, Mykonos, Kos oder Athen – überall erwarteten die Hoteliers und Gastwirte bereits sehnlichst die ersten Reisenden.

Seit dem 1. Juli empfängt Griechenland wieder Touristen. Hier kommen die ersten Urlauber gerade auf Kreta an. Foto: imago images / ANE Edition

Das ist Kreta:

die größte griechische Insel mit rund 8261 Quadratkilometern

fünftgrößte Insel im Mittelmeer

etwa 623.000 Einwohner

liegt rund 100 Kilometer südlich des griechischen Festlands

die größte Stadt auf der Insel heißt Iraklio, dort leben 174.000 Menschen

Seit dem 1. Juli dürfen in Griechenland wieder Urlauber aus allen Ländern einreisen. Ausgenommen sind jedoch Staaten, die besonders hart von der Pandemie betroffen sind. Auf dem Landweg sind die Einreise-Möglichkeiten jedoch geringer, hier ist nur die Grenze nach Bulgarien offen.

Das musst du vor der Einreise beachten

Wer einen Urlaub in Griechenland plant, sollte sich auf jeden Fall mit den Einreisebedingungen auseinander setzen. Diese sind auf der Webseite der griechischen Tourismusbehörde hinterlegt. Mindestens 49 Stunden vor Betreten des Landes müssen Urlauber ein Formular mit Kontaktdaten ausfüllen, unter denen sie während ihres Aufenthalts erreichbar sind. Das „Passenger Locator Form“ findest du hier.

Außerdem gibt es „gezielte und zufällige Testungen“. Und die Urlauberin auf Kreta hat genau dabei offenbar ein System aufgedeckt. Nachdem das Formular mit den Kontaktdaten bei den griechischen Behörden eingereicht wurde, erhalten Urlauber einen QR-Code per E-Mail. Und der soll bereits verraten, ob man bei der Einreise zum Corona-Test muss, oder nicht.

Urlauberin fällt bei Kreta-Einreise wichtiges Detail auf

Die Urlauberin schreibt in einer Facebook-Gruppe, dass der Test „mega schnell“ ging und sie problemlos zum Hotel gefahren wurden. Unklar sei zwar, in welchem Zeitraum sie über das Ergebnis des Tests informiert werden sollen, was ihr jedoch aufgefallen ist: das bei „den QR-Codes die Nummer darunter entscheidend ist“.

So seien Passagiere, deren QR-Code-Nummer mit einer eins beginnt zum Testen gebeten worden, während alle Touristen mit einer zwei an erster Stelle durchgewunken worden seien. Mit dieser Info weißt du also schon vorher, ob du bei deinem Urlaub auf Kreta, anderen Inseln oder dem Festland eine Speichelprobe abgeben musst. (dav)