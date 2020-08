Ein Brite stürzte auf Ibiza in den Tod.

Urlaub auf Ibiza: Tourist will Aussicht genießen – er bezahlt es mit seinem Leben

Er wollte nur die Aussicht genießen. Doch das endete tödlich. Ein Brite, der Urlaub auf Ibiza machte, stürzte am Donnerstagabend von einer 150 Meter hohen Klippe in den Tod.

Von dem schrecklichen Unglück berichtet der britische „Mirror“. Demnach habe der 30 Jahre alte Mann aus Liverpool Urlaub auf Ibiza gemacht, und wollte sich an dem Abend von der populären Aussichtsplattform an der Cala d'Hort die Insel anschauen.

Schreckliches Unglück auf Ibiza

Er ging jedoch zu nahe an die Felsen, stürzte von dort ab. Vor den Augen seiner Freunde fiel der Mann 150 Meter in die Tiefe. War sofort tot. Der „Mirror“ will erfahren haben, dass der Brite vorher Alkohol zu sich genommen habe.

Das ist Ibiza:

Ibiza hat eine Größe von 572 Quadratkilometern

Auf der Insel leben knapp 150.000 Menschen

Sie gehört zu den Balearen

Die Insel liegt ungefähr 90 Kilometer östlich des spanischen Festlands

Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen, er war sofort tot. Ein Sprecher der spanischen Polizei sagte dem „Mirror“: „Ich kann bestätigen, dass ein Brite gestorben ist, nachdem er von Klippen in der Gegend von Cala d'Hort gestürzt ist. Der Alarm wurde letzte Nacht ausgelöst und sein Körper wurde heute Morgen geborgen.“

Es handelt sich, so der Sprecher der Polizei mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Unglück.

Coronazahlen auf den Balearen steigen stetig

Nicht das einzige Unglück auf Ibiza. Derzeit steigen auf den Balearen, darunter auch Mallorca und Ibiza die Corona-Zahlen rasant an. Die Angst bei Touristen und Einheimischen wächst, dass Deutschland die Region in Kürze als Risikogebiet einschätzt und eine Reisewarnung herausgibt. Das würde mit aller Wahrscheinlichkeit zu einem massiven Einbruch der Touristenzahlen führen.

Alle Infos zur derzeitigen Coronalage findest du hier.